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Полицията във Франция предотврати отвличане на Килиан Мбапе

Полицията във Франция предотврати отвличане на Килиан Мбапе

2 Септември, 2026 18:51 521 0

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Шокиращ план за похищение разкрит от органите на реда

Полицията във Франция предотврати отвличане на Килиан Мбапе - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Френските власти разкриха и осуетиха мащабен заговор за отвличане, в който сред набелязаните жертви е бил и световноизвестният футболист Килиан Мбапе. Според разследване, публикувано от Le Parisien, престъпна група е планирала серия от нападения и похищения на известни личности и заможни бизнесмени във Франция.

На 21 август в Нантер, департамент От дьо Сен, органите на реда задържаха 18-годишния Клеман Л. и негов предполагаем съучастник. Първоначално двамата са били разследвани за кражба, но в хода на разследването се разкрива, че те са замесени в по-сериозни престъпления – подготовка на отвличания и нападения в домовете на набелязаните жертви. Клеман Л. остава в ареста и е поставен под строга изолация, докато другият заподозрян е освободен под съдебен контрол. Разследващите подозират, че именно 18-годишният младеж е бил мозъкът зад организацията на престъпната схема.

Освен капитана на френския национален отбор и новата звезда на Реал Мадрид, в списъка на потенциалните жертви са фигурирали и влиятелни бизнесмени, както и популярен рапър. Престъпленията са били планирани или извършени в периода между 11 април и 19 август в различни френски департаменти – Ньой сюр Сен, Сен-Брис-су-Форе и Сантене.

В момента разследването е в ход, а информацията за Мбапе като потенциална жертва се потвърждава от източници на френската преса. Полицията работи по изясняване на всички детайли около престъпната група и нейните намерения.


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