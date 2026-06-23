ФИФА разпали буря: Забрана на английско знаме с подводница предизвика политически трус

Футболната треска около Световното първенство в САЩ бе помрачена от неочакван скандал, след като ФИФА забрани на група английски фенове да внесат знаме на стадиона в Далас. Причината? На емблемата на местния клуб Бароу, изобразена върху знамето, присъства... подводница.

Съгласно стриктните регулации на ФИФА за Мондиал 2026, всякакви знамена, съдържащи изображения на оръжия или военна техника, са строго забранени на стадионите. Въпреки че за жителите на Бароу подводницата е символ на индустриалната гордост и историята на града, футболната централа не направи изключение. Така фенът Джон Литъл и неговите приятели останаха извън стадиона, лишени от възможността да развеят знамето си по време на двубоя между Англия и Хърватия.

Решението на ФИФА предизвика бурна реакция не само сред запалянковците, но и в британския парламент. Депутатът от Бароу и Фърнес, Мишел Скроугам, остро разкритикува забраната, подчертавайки, че подводницата в герба на клуба няма политически подтекст, а е символ на трудолюбието и постиженията на местната общност. Тя внесе официално предложение в Камарата на общините, настоявайки за преосмисляне на решението и за по-гъвкав подход от страна на ФИФА. „Гербът на Бароу е част от нашата идентичност и история. Подводницата не е оръжие, а признание за поколенията работници, които са изградили Бароу като индустриален център“, заяви Скроугам.

В отговор на забраната, ръководството на Бароу предприе нестандартен ход – временно премахна подводницата от клубния герб за периода на Световното първенство. В социалните мрежи клубът публикува иронична версия на емблемата и дори се пошегува с ФИФА, питайки дали и стрелата в логото трябва да бъде заличена, тъй като също може да се тълкува като оръжие.

Случаят повдига важни въпроси за баланса между сигурността и уважението към културните и исторически символи.