Ювентус остава без Кенан Йълдъз за месеци

Един от най-обещаващите млади играчи на тима – 21-годишният турски нападател Кенан Йълдъз – ще бъде извън терена за продължителен период. Новината бе потвърдена от спортния директор на клуба Джорджо Киелини, който разкри, че Йълдъз ще се подложи на хирургическа интервенция заради счупване на метатарзална кост в левия крак.

Инцидентът се случи по време на първия кръг от Серия А, когато Ювентус извоюва минимална победа с 1:0 като гост на Фрозиноне. Йълдъз започна като титуляр и остана на терена цели 69 минути, преди да бъде заменен заради болки. За съжаление, медицинските прегледи потвърдиха най-лошите опасения – фрактура, която изисква оперативна намеса и дълга рехабилитация.

Въпреки неприятната новина, Джорджо Киелини внесе спокойствие сред феновете на "Старата госпожа". В интервю за Sky Sport Italia той подчерта, че контузията няма да попречи на дългосрочното развитие на младия турски национал. "Ситуацията е ясна – Кенан ще се подложи на операция и ще отсъства няколко месеца. Това обаче не е травма, която ще засегне бъдещето му. След възстановяването си той ще бъде напълно готов за игра", увери Киелини.

Докато Йълдъз се възстановява, вратата се отваря за други футболисти от състава на Ювентус да блеснат на голямата сцена. Киелини изрази увереност, че отсъствието на турския нападател ще даде шанс на млади и амбициозни играчи да докажат своите качества и да се преборят за място в титулярния състав.

В допълнение към коментара за контузията, бившият капитан на Италия сподели и мнението си за битката за Скудетото. "В момента Интер има предимство пред всички останали. Ние трябва да извървим още дълъг път, за да се превърнем в шампионски отбор. Знаем, че няма да е лесно, но ще се борим докрай", заяви Киелини.