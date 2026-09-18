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Антон Кутев за Пеевски: Нито Демерджиев, нито правителството казва кой е виновен

Антон Кутев за Пеевски: Нито Демерджиев, нито правителството казва кой е виновен

18 Септември, 2026 21:49 804 30

  • антон кутев-
  • пеевски-
  • корупция-
  • прокуратура

Това го прави прокуратурата, заяви депутатът от ПБ

Антон Кутев за Пеевски: Нито Демерджиев, нито правителството казва кой е виновен - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нито Демерджиев, нито правителството казва кой е виновен и кой не, това го прави прокуратурата, заяви депутатът от ПБ Антон Кутев по отношение на разкритата информация от Иван Демерджиев за полетите на Делян Пеевски в студиото на "Панорама".

Антон Кутев, ПБ: "Залогът на всичко това, което правим, е да извадим всички тези данни и да ги сложим на масата. Фирми, които са получавали стотици милиони за мантинели, са същите, които са плащали полетите на Делян Пеевски. И това е нещо, с което трябва да се занимава прокуратурата. Нито Демерджиев, нито правителството в момента казва кой е виновен и кой не, това го прави прокуратурата и съответно след това съдът."

  • Полети на Пеевски за 5 милиона са платени с пари за мантинели, заяви Иван Демерджиев

За мерките на правителството срещу високите цени Кутев коментира:

Антон Кутев, ПБ: "Цените в пазарна икономика се определят от пазара. Това, че българската икономика е пазарна, не е избор на „Прогресивна България“, нито на който и да било от предшествениците. Това е обществен консенсус. Всяка власт има възможност да въздейства и е длъжна да го прави в по-драматични ситуации като сегашната. Явно е, че цените стават непоносими, няколко външни сили влияят за това. Действаме и правим това, което е възможно, без да налагаме административни мерки за контрол на цените, защото те не работят. Опитваме се да го правим през пазарни механизми. това няма да са последните. След няколко месеца вероятно ще има и други мерки в зависимост от това докъде са сработили. Цените се вдигат не само в България. Горивата в България са най-евтините в Европа, но това не значи, че са поносими за българските граждани. Много са факторите - много от тях са външни."

За мерките на правителството срещу високите цени на горивата Кутев заяви:

  • Държавата срещу скъпите горива: „Инфлационен чек“ от 50 евро за над 550 000 българи (ОБЗОР)

Антон Кутев, ПБ: "Мерките не са само за колите. Защото това е газ, който се използва по други поводи. Колите на пропан-бутана обикновено в голямата си част са наистина на хората с най-малко възможности, които най-много пестят. Едната логика на пропан-бутана е в това, че той се ползва наистина от най-ниските слоеве. Второ, голямата част от промените днес не касаят само колите."

За президентските избори Кутев заяви:

  • БНТ кани партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври, за подписване на споразумение

Антон Кутев, ПБ: "Президентските избори са избори и зависят от избирателите. Всеки ще защитава своята позиция. Това е политика, това са избори. Всеки ще защитава своята позиция. Не смятам, че някой ще спечели, ако се изпокара с другия. Ние трябва да представим нашите платформи как променяме България. Илияна Йотова е достатъчно популярна и ясна. Аз нямам съмнение, че тя може да спечели изборите."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дон Балон

    20 3 Отговор
    В предаването "Панорама" тази вечер Асен Василев разгроми с факти и цифри Антон Кутев от мунчовата грабителска клика! Асен Василев попита Кутев поради каква причина се раздават 100 милиона евро от държавния бюджет ,тоест нашите пари на едрите зърнари? След това ще намалят ли хлебната пшеница и слънчогледовата реколта и ще намалеят ли цените на хляба и олиото? Или ще им се увеличат печалбите за нови Бентлита и Ферарита? Асен Василев попита останалите 300 милиона евро които ще раздадат на половин милион граждани ще намалят ли цените на горивата на колонките или ще отидат при безработните от малцинствата! Асен Василев попита Кутев защо Радев и кликата му подписаха многомилиардния договор с "Боташ" за който плащаме за празни тръби над милион на ден и кога прокуратурата ще се самосезира за ужасяващата радева корупция. Кутев се олюля на стола пребледнял и не отговори нищо.

    Коментиран от #5, #15

    21:53 18.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ахаха крадец кутка

    16 2 Отговор
    Значи преди изборите ни уверявахте че ще приключите олигархията а сега не сте вие които да определяте??? Защо не казахте това преди изборите?

    21:54 18.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Красимир Петров

    19 6 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Балон":

    Няма по гнусни и крадливи боклуци от Радев ,Йотова и крадците от ПБ.
    По гнусни и мразени отпадъци и от убития завинаги славуца от Учиндол останал дори без партийна субсидия!

    21:55 18.09.2026

  • 6 Кутьев ли си Мутев ли си

    15 3 Отговор
    Нещо за Боташ,а?

    21:56 18.09.2026

  • 7 ти си виновно

    16 3 Отговор
    долно комуне авантаджия

    21:56 18.09.2026

  • 8 Конспиратор

    13 2 Отговор
    А.Кутев се опитва с красноречие да компенсира липсата на аргументи за адекватността на действията на правителството.

    22:00 18.09.2026

  • 9 Шишикорп

    3 2 Отговор
    Пееш ли си пенкьоле кой ли те слуша

    22:02 18.09.2026

  • 10 кутьо

    9 2 Отговор
    нали щяхте да демонтирате модела борисов-пеевски КОГА НЕМОЖАЧИ те ви се подиграват дори в официалните медии ъъъ мисирки?

    22:04 18.09.2026

  • 11 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    Кутев връщайте откраднатите милиарди с мунчо,бе!

    22:05 18.09.2026

  • 12 Горски

    7 5 Отговор
    Когато БРИКС се затворят за останалия свят и започнат да търгуват само по между си ще прекъснат и пътя и да ядрено гориво за ЕС и филма ще приключи. Обичам експерти, които ми обясняват колко е фатално нещо да поевтинее. Ако въведем еврото - ще станем по-богати -това ни говореха от телевизора един Ерменец, един Кирчо, един сапуниер. И какво стана? Хората с ниски доходи от 1, 4 млн. души била много голяма и трябвало да се намали. А на тия, които останели в нея, трябвали да се прилагат различни мерки, а не еднакви. Демек, на някой трудно подвижен и на легло, да му се намали билета за градския транспорт. А на друг, който няма собствена кола, да му се компенсира цената на горивото. На трети, който живее на село и от 30 г. не е излизал от него, поради бедност, да му се намали цената на ж.п. билета.

    22:05 18.09.2026

  • 13 Разкажи за вашата мафиотска кражба

    15 2 Отговор
    Изпразнен си от съдържание, звучиш кухо не на място, хората видяха и вашия позор с фатмака

    22:08 18.09.2026

  • 14 Анонимен

    10 2 Отговор
    Дърт червен комунист цял живот на държавната хранилка

    22:12 18.09.2026

  • 15 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Балон":

    Кутев си е Кутев.... Панорама не гледам от години, затова не знам какво са спорили.... Но преди малко гледах по Евроком Делници, върнах го по кабелната и го препоръчвам да си изгледа..... Та там участва Костадинов от Възраждане.. . Същия сподели че на правна комисия минал законопроект на прогресистите за криминализиране бизнеса с Русия над 20 000 лв, ще има големи глоби за нарушителите и пандела от 2 до 6 години,в това число и организираните екскурзии в Русия.... Не смятам ,че Костадинов ще рискува авторитета си и ще разпространява фейк... Нещо повече даде пример със закупуване на книги от Русия.... На два пъти нарече Радев фашист, заради този законопроект.. . Дали прогресистите ще го придвижат по-натам за приемане предвид на предстоящите избори не знам, но наистина това ще бъде евро фашистки български закон..... Още когато Радев се оттегли от президентството написах тука, че съжаля вам искрено тия които ще гласуват за него...

    Коментиран от #18

    22:13 18.09.2026

  • 16 Т.КОЛЕВ

    1 1 Отговор
    МНОГО ПЪТИ ВЕПЕ ПИСАХ ЧЕ КЪМ. 80%
    ОТ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ СА ГОЛЯМ ОСНОВЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОБЛЕМ.
    Трябва реформиране преструктуриране съвременно адекватно на сегашното време управление.ТОВА МОЖЕ ДА СТАНЕ САМО И ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ ЗАКОНИ.

    22:14 18.09.2026

  • 17 Перо

    4 2 Отговор
    От цялата шумотевица, ще излезе един фишек, като случая със заглушителите в Драгалевци! Не казвам и се радвам, че са разбрали схемите и лицата, но да крайно некадърни да направят реализация. Само Гл. секретар е професионалист и заслужава уважение, но министъра му е пълен и некадърен глупак, който първо скача, после казва хоп! Мисирките по-рано получават информация от координираните ведомства!

    22:16 18.09.2026

  • 18 фашисти и кумонисти

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Европеец":

    са един и същи шитхол!!!

    22:17 18.09.2026

  • 19 Прав е

    2 10 Отговор
    А в Панорама тоя Петров се поизложи, Асен Василев пък яко послъгваше

    22:19 18.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Това са откраднати милярди ама кой ли е

    2 1 Отговор
    Пародистан разбирасе

    22:24 18.09.2026

  • 23 НИЩО МУ НЯМА

    3 1 Отговор
    НА ТОЗ И ТЕЛЕФОННИТЕ ИЗМАМНИЦИ
    БИХА ЗАВИДЯЛИ В АКТЬОРСКАТА ИГРА
    ЩЕ ТЕ УБЕДИ ДА КУПИШ
    ПРЪСТЕН ОТ КАПАЧКА НА КОНСЕРВА
    АБСОЛЮТНО УБЕДИТЕЛНО
    ЧЕ ТОВА Е ДВАЙСЕ И ПЕТ 5
    КАРАТА ПРЪСТЕН...👍

    22:25 18.09.2026

  • 24 За днешната Панорама четете в ПИК

    2 4 Отговор
    Щото във Факти няма да можете

    22:27 18.09.2026

  • 25 Ударете го с дрон

    2 1 Отговор
    тоя Делян Пеевски. Стига умувахте

    22:28 18.09.2026

  • 26 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    И ТОВА НЕДОРАЗУМЕНИЕ СЪЩОТО КАТО ПЕЕВСКИ И ГОРАНОВ

    22:31 18.09.2026

  • 27 Преживял времето на Времето е Нашеее

    2 1 Отговор
    Та я кажете КОЙ е този Кутев ....КОЙ е ...Прокопиев???

    22:39 18.09.2026

  • 28 Тони

    1 1 Отговор
    Гърмящата уста пак го активираха да обработва дебилите.

    22:40 18.09.2026

  • 29 така е

    5 0 Отговор
    Кутев беше много жалък! Асен Василев буквално го размаза и то с аргументи!

    22:45 18.09.2026

  • 30 Като

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дебелян Пейовски":

    Дееса съдейката ли?

    22:47 18.09.2026

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