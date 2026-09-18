Антон Кутев за Пеевски: Нито Демерджиев, нито правителството казва кой е виновен

Нито Демерджиев, нито правителството казва кой е виновен и кой не, това го прави прокуратурата, заяви депутатът от ПБ Антон Кутев по отношение на разкритата информация от Иван Демерджиев за полетите на Делян Пеевски в студиото на "Панорама".
Антон Кутев, ПБ: "Залогът на всичко това, което правим, е да извадим всички тези данни и да ги сложим на масата. Фирми, които са получавали стотици милиони за мантинели, са същите, които са плащали полетите на Делян Пеевски. И това е нещо, с което трябва да се занимава прокуратурата. Нито Демерджиев, нито правителството в момента казва кой е виновен и кой не, това го прави прокуратурата и съответно след това съдът."
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За мерките на правителството срещу високите цени Кутев коментира:
Антон Кутев, ПБ: "Цените в пазарна икономика се определят от пазара. Това, че българската икономика е пазарна, не е избор на „Прогресивна България“, нито на който и да било от предшествениците. Това е обществен консенсус. Всяка власт има възможност да въздейства и е длъжна да го прави в по-драматични ситуации като сегашната. Явно е, че цените стават непоносими, няколко външни сили влияят за това. Действаме и правим това, което е възможно, без да налагаме административни мерки за контрол на цените, защото те не работят. Опитваме се да го правим през пазарни механизми. това няма да са последните. След няколко месеца вероятно ще има и други мерки в зависимост от това докъде са сработили. Цените се вдигат не само в България. Горивата в България са най-евтините в Европа, но това не значи, че са поносими за българските граждани. Много са факторите - много от тях са външни."
За мерките на правителството срещу високите цени на горивата Кутев заяви:
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Антон Кутев, ПБ: "Мерките не са само за колите. Защото това е газ, който се използва по други поводи. Колите на пропан-бутана обикновено в голямата си част са наистина на хората с най-малко възможности, които най-много пестят. Едната логика на пропан-бутана е в това, че той се ползва наистина от най-ниските слоеве. Второ, голямата част от промените днес не касаят само колите."
За президентските избори Кутев заяви:
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Антон Кутев, ПБ: "Президентските избори са избори и зависят от избирателите. Всеки ще защитава своята позиция. Това е политика, това са избори. Всеки ще защитава своята позиция. Не смятам, че някой ще спечели, ако се изпокара с другия. Ние трябва да представим нашите платформи как променяме България. Илияна Йотова е достатъчно популярна и ясна. Аз нямам съмнение, че тя може да спечели изборите."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дон Балон
Коментиран от #5, #15
21:53 18.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ахаха крадец кутка
21:54 18.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Красимир Петров
До коментар #1 от "Дон Балон":Няма по гнусни и крадливи боклуци от Радев ,Йотова и крадците от ПБ.
По гнусни и мразени отпадъци и от убития завинаги славуца от Учиндол останал дори без партийна субсидия!
21:55 18.09.2026
6 Кутьев ли си Мутев ли си
21:56 18.09.2026
7 ти си виновно
21:56 18.09.2026
8 Конспиратор
22:00 18.09.2026
9 Шишикорп
22:02 18.09.2026
10 кутьо
22:04 18.09.2026
11 Последния Софиянец
22:05 18.09.2026
12 Горски
22:05 18.09.2026
13 Разкажи за вашата мафиотска кражба
22:08 18.09.2026
14 Анонимен
22:12 18.09.2026
15 Европеец
До коментар #1 от "Дон Балон":Кутев си е Кутев.... Панорама не гледам от години, затова не знам какво са спорили.... Но преди малко гледах по Евроком Делници, върнах го по кабелната и го препоръчвам да си изгледа..... Та там участва Костадинов от Възраждане.. . Същия сподели че на правна комисия минал законопроект на прогресистите за криминализиране бизнеса с Русия над 20 000 лв, ще има големи глоби за нарушителите и пандела от 2 до 6 години,в това число и организираните екскурзии в Русия.... Не смятам ,че Костадинов ще рискува авторитета си и ще разпространява фейк... Нещо повече даде пример със закупуване на книги от Русия.... На два пъти нарече Радев фашист, заради този законопроект.. . Дали прогресистите ще го придвижат по-натам за приемане предвид на предстоящите избори не знам, но наистина това ще бъде евро фашистки български закон..... Още когато Радев се оттегли от президентството написах тука, че съжаля вам искрено тия които ще гласуват за него...
Коментиран от #18
22:13 18.09.2026
16 Т.КОЛЕВ
ОТ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ СА ГОЛЯМ ОСНОВЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОБЛЕМ.
Трябва реформиране преструктуриране съвременно адекватно на сегашното време управление.ТОВА МОЖЕ ДА СТАНЕ САМО И ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ ЗАКОНИ.
22:14 18.09.2026
17 Перо
22:16 18.09.2026
18 фашисти и кумонисти
До коментар #15 от "Европеец":са един и същи шитхол!!!
22:17 18.09.2026
19 Прав е
22:19 18.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Това са откраднати милярди ама кой ли е
22:24 18.09.2026
23 НИЩО МУ НЯМА
БИХА ЗАВИДЯЛИ В АКТЬОРСКАТА ИГРА
ЩЕ ТЕ УБЕДИ ДА КУПИШ
ПРЪСТЕН ОТ КАПАЧКА НА КОНСЕРВА
АБСОЛЮТНО УБЕДИТЕЛНО
ЧЕ ТОВА Е ДВАЙСЕ И ПЕТ 5
КАРАТА ПРЪСТЕН...👍
22:25 18.09.2026
24 За днешната Панорама четете в ПИК
22:27 18.09.2026
25 Ударете го с дрон
22:28 18.09.2026
26 Боруна Лом
22:31 18.09.2026
27 Преживял времето на Времето е Нашеее
22:39 18.09.2026
28 Тони
22:40 18.09.2026
29 така е
22:45 18.09.2026
30 Като
До коментар #2 от "Дебелян Пейовски":Дееса съдейката ли?
22:47 18.09.2026