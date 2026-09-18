МЗХ опровергава предизборни спекулации на некомпетентни политици с помощта за горивата

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) разпространи подробности за подпомагането на селскостопански производители заради поскъпването на горивата след упреци от страна на опозицията срещу мерките, обявени днес на брифинг след работна среща по проблема в Министерски съвет (МС).
В позиция на МЗХ се посочва, че в публичното пространство се разпространяват неверни внушения на политически лидери във връзка с мерките на правителството, чиято цел е да бъдат подкрепени уязвимите групи и българската индустрия и да се овладее ценовият натиск породен от увеличените цени на горивата, изброи news.bg.
Министерството призовава за придържане към обективната истина, без се изкривяват фактите според нечия политическа призма и наближаващите избори.
От МЗХ обясняват как евро ще бъдат разпределени средствата за държавна помощ в размер на 170 млн. евро. От тях над 100 млн. евро ще бъдат предоставени за подкрепа на 14 861 български фермери във връзка с увеличените цени на газьола, а останалите средства до 170 млн. евро ще се насочат към близо 41 000 стопанства за компенсиране на увеличението на цените на торовете.
"Обръщаме внимание, че съгласно европейските разпоредби на един бенефициент не може да се изплащат повече от 50 000 евро", подчертават от Министерството на земеделието и храните и допълват, че не отговорят за некомпетентността на политици.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дон Балон
Коментиран от #2, #7
21:43 18.09.2026
2 Красимир Петров
До коментар #1 от "Дон Балон":Миналата година коалицията ГЕРБ -БСП-ИТН-Пеевски вдигна заплатите на всички силови структури ( МВР ,МО) със 70% за да си затварят очите за наркотрафика и трафика на хора. Полицаи със заплати 5000 евро и военни офицери 6700 евро. И всичко това на гърба на обикновените работещи хора. А сега мунчо кРадев на всеки 3 месеца им раздава бонуси на стойност 120 млн.. Единствено ПП-ДБ гласуваха против и депутата от ДПС и бивш вътрешен министър публикува снимки на народните представители от ПП-ДБ и написа " Запомнете тези хора - те са против увеличението на заплатите на полицаи и военни със 70%"
21:44 18.09.2026
3 Зърнар
21:45 18.09.2026
4 според кокорчо
Но понеже помощта ще се разпредели на единица обработваема площ, а 80% от обработваемата площ се извършва от 20 семейства, то тези крупни 20 семейства "справедливо" ще получат 80% т.е 80 милиона евро, а останалите 14841 фермери ще си разпределят оставащите 20% т.е. оставащите 20милиона евро.
Коментиран от #6
21:48 18.09.2026
5 всичко в беге блатото
21:51 18.09.2026
6 Прав е кокорчо
До коментар #4 от "според кокорчо":20 крупни зърнари ще получат 80 млн.евро и ще ви махат от Ферарита купени с вашите пари
21:51 18.09.2026
7 къде е Харвард
До коментар #1 от "Дон Балон":къде са землянките на кремал много си личи!
21:53 18.09.2026
8 Пари при пари отиват
Орязаха парите на най-беззащитните и слабите, за да си напълнят гушите и търбусите.
Обезправиха маса работници, за да угодят на робовладелците олигарси.
Оказаха се същата глутница като Борисов и Пеевски. Ситуацията става още по-страшна, защото мутроолигарсите този път се обединиха и окончателно ще разкостят държавата и народа.
Безотговорни, алчни, глупави, зли и отмъстителни, некомпетентни случайници, не спират безсрамно да заблуждават ошашавените си избиратели.
Това не може да са българи, които са се клели да спазват законите и да работят за народа си!?
Коментиран от #11
22:02 18.09.2026
9 Фабриката за лъжи на мафията работи на
22:11 18.09.2026
10 Жан Виденов
22:13 18.09.2026
11 колхозник
До коментар #8 от "Пари при пари отиват":Как ще работят за народа си като са инсталирани от Москва. Който следва москва живее в кочина, доказан факт.Но народа иска да живее в кочина и си избира подходящите управници. След като изберат и секретарката ще получат останалата част от сметката която трябва да плащат. Това още е нищо. В Европа хората вече знаят разчетите за новите бюджети ама мунчовците ги крият.
22:21 18.09.2026
12 Престъпници ни управляват
Да питаме, това значи ли, че МСГ ще извърши престъпление с тези милиони.Това значи , че вече има нова схема на грабежа.
22:37 18.09.2026