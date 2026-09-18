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МЗХ опровергава предизборни спекулации на некомпетентни политици с помощта за горивата

МЗХ опровергава предизборни спекулации на некомпетентни политици с помощта за горивата

18 Септември, 2026 21:42 592 12

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Над 100 млн. евро ще бъдат предоставени за 14 861 фермери заради скъпия газьол

МЗХ опровергава предизборни спекулации на некомпетентни политици с помощта за горивата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
News.bg News.bg

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) разпространи подробности за подпомагането на селскостопански производители заради поскъпването на горивата след упреци от страна на опозицията срещу мерките, обявени днес на брифинг след работна среща по проблема в Министерски съвет (МС).

В позиция на МЗХ се посочва, че в публичното пространство се разпространяват неверни внушения на политически лидери във връзка с мерките на правителството, чиято цел е да бъдат подкрепени уязвимите групи и българската индустрия и да се овладее ценовият натиск породен от увеличените цени на горивата, изброи news.bg.

Министерството призовава за придържане към обективната истина, без се изкривяват фактите според нечия политическа призма и наближаващите избори.

От МЗХ обясняват как евро ще бъдат разпределени средствата за държавна помощ в размер на 170 млн. евро. От тях над 100 млн. евро ще бъдат предоставени за подкрепа на 14 861 български фермери във връзка с увеличените цени на газьола, а останалите средства до 170 млн. евро ще се насочат към близо 41 000 стопанства за компенсиране на увеличението на цените на торовете.

"Обръщаме внимание, че съгласно европейските разпоредби на един бенефициент не може да се изплащат повече от 50 000 евро", подчертават от Министерството на земеделието и храните и допълват, че не отговорят за некомпетентността на политици.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дон Балон

    11 2 Отговор
    В предаването "Панорама" тази вечер Асен Василев разгроми с факти и цифри Антон Кутев от мунчовата грабителска клика! Асен Василев попита Кутев поради каква причина се раздават 100 милиона евро от държавния бюджет ,тоест нашите пари на едрите зърнари? След това ще намалят ли хлебната пшеница и слънчогледовата реколта и ще намалеят ли цените на хляба и олиото? Или ще им се увеличат печалбите за нови Бентлита и Ферарита? Асен Василев попита останалите 300 милиона евро които ще раздадат на половин милион граждани ще намалят ли цените на горивата на колонките или ще отидат при безработните от малцинствата! Асен Василев попита Кутев защо Радев и кликата му подписаха многомилиардния договор с "Боташ" за който плащаме за празни тръби над милион на ден и кога прокуратурата ще се самосезира за ужасяващата радева корупция. Кутев се олюля на стола пребледнял и не отговори нищо.

    Коментиран от #2, #7

    21:43 18.09.2026

  • 2 Красимир Петров

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Балон":

    Миналата година коалицията ГЕРБ -БСП-ИТН-Пеевски вдигна заплатите на всички силови структури ( МВР ,МО) със 70% за да си затварят очите за наркотрафика и трафика на хора. Полицаи със заплати 5000 евро и военни офицери 6700 евро. И всичко това на гърба на обикновените работещи хора. А сега мунчо кРадев на всеки 3 месеца им раздава бонуси на стойност 120 млн.. Единствено ПП-ДБ гласуваха против и депутата от ДПС и бивш вътрешен министър публикува снимки на народните представители от ПП-ДБ и написа " Запомнете тези хора - те са против увеличението на заплатите на полицаи и военни със 70%"

    21:44 18.09.2026

  • 3 Зърнар

    6 0 Отговор
    50 бона - 50 бона, за нова Г класа няма да стигнат, но пак е добре. Ще взема едно БМВ на малкия.

    21:45 18.09.2026

  • 4 според кокорчо

    8 0 Отговор
    --------над 100 млн. евро ще бъдат предоставени за подкрепа на 14 861 български фермери във връзка с увеличените цени на газьола-----------
    Но понеже помощта ще се разпредели на единица обработваема площ, а 80% от обработваемата площ се извършва от 20 семейства, то тези крупни 20 семейства "справедливо" ще получат 80% т.е 80 милиона евро, а останалите 14841 фермери ще си разпределят оставащите 20% т.е. оставащите 20милиона евро.

    Коментиран от #6

    21:48 18.09.2026

  • 5 всичко в беге блатото

    6 2 Отговор
    е геноцид спекулации и руска пропаганда...

    21:51 18.09.2026

  • 6 Прав е кокорчо

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "според кокорчо":

    20 крупни зърнари ще получат 80 млн.евро и ще ви махат от Ферарита купени с вашите пари

    21:51 18.09.2026

  • 7 къде е Харвард

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Балон":

    къде са землянките на кремал много си личи!

    21:53 18.09.2026

  • 8 Пари при пари отиват

    8 0 Отговор
    Лицемери крадливи!
    Орязаха парите на най-беззащитните и слабите, за да си напълнят гушите и търбусите.
    Обезправиха маса работници, за да угодят на робовладелците олигарси.
    Оказаха се същата глутница като Борисов и Пеевски. Ситуацията става още по-страшна, защото мутроолигарсите този път се обединиха и окончателно ще разкостят държавата и народа.
    Безотговорни, алчни, глупави, зли и отмъстителни, некомпетентни случайници, не спират безсрамно да заблуждават ошашавените си избиратели.
    Това не може да са българи, които са се клели да спазват законите и да работят за народа си!?

    Коментиран от #11

    22:02 18.09.2026

  • 9 Фабриката за лъжи на мафията работи на

    6 0 Отговор
    Пълни обороти. Вие сте крадци като тиквата и шиши няма разлика!

    22:11 18.09.2026

  • 10 Жан Виденов

    1 0 Отговор
    Не съм имал по-достойни наследници, скоре ще задминат моите постижения в икономиката. Стига само за Виденоват зима говорили, нека да видят радевата!

    22:13 18.09.2026

  • 11 колхозник

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пари при пари отиват":

    Как ще работят за народа си като са инсталирани от Москва. Който следва москва живее в кочина, доказан факт.Но народа иска да живее в кочина и си избира подходящите управници. След като изберат и секретарката ще получат останалата част от сметката която трябва да плащат. Това още е нищо. В Европа хората вече знаят разчетите за новите бюджети ама мунчовците ги крият.

    22:21 18.09.2026

  • 12 Престъпници ни управляват

    0 0 Отговор
    Четете ли какво казват от МСГ.Не може да се плащат повече от 50 000 на всяко от 20 семейства.
    Да питаме, това значи ли, че МСГ ще извърши престъпление с тези милиони.Това значи , че вече има нова схема на грабежа.

    22:37 18.09.2026

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