МЗХ опровергава предизборни спекулации на некомпетентни политици с помощта за горивата

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) разпространи подробности за подпомагането на селскостопански производители заради поскъпването на горивата след упреци от страна на опозицията срещу мерките, обявени днес на брифинг след работна среща по проблема в Министерски съвет (МС).

В позиция на МЗХ се посочва, че в публичното пространство се разпространяват неверни внушения на политически лидери във връзка с мерките на правителството, чиято цел е да бъдат подкрепени уязвимите групи и българската индустрия и да се овладее ценовият натиск породен от увеличените цени на горивата, изброи news.bg.

Министерството призовава за придържане към обективната истина, без се изкривяват фактите според нечия политическа призма и наближаващите избори.

От МЗХ обясняват как евро ще бъдат разпределени средствата за държавна помощ в размер на 170 млн. евро. От тях над 100 млн. евро ще бъдат предоставени за подкрепа на 14 861 български фермери във връзка с увеличените цени на газьола, а останалите средства до 170 млн. евро ще се насочат към близо 41 000 стопанства за компенсиране на увеличението на цените на торовете.

"Обръщаме внимание, че съгласно европейските разпоредби на един бенефициент не може да се изплащат повече от 50 000 евро", подчертават от Министерството на земеделието и храните и допълват, че не отговорят за некомпетентността на политици.