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Манчестър Сити разгроми Кристъл Палас

Манчестър Сити разгроми Кристъл Палас

29 Август, 2026 00:39 443 0

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Ерлинг Холанд отново бе в центъра на събитията

Манчестър Сити разгроми Кристъл Палас - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити надделя с 4:1 над Кристъл Палас на стадиона в Лондон!

В 17-ата минута Ерлинг Холанд се възползва от перфектно центриране и с глава разпечата вратата на Дийн Хендерсън, давайки ранен аванс на гостите.

След почивката „небесносините“ не оставиха никакви съмнения кой диктува темпото. Раян Шерки удвои преднината в 54-ата минута с хладнокръвен удар от наказателното поле.

Две минути по-късно, след автогол на Джанлуиджи Донарума, резултатът бе намален на 1:2.

В 59-ата минута Шерки реализира второто си попадение, а в 84-ата Холанд оформи своя дубъл с майсторски изстрел в горния ляв ъгъл.

С този категоричен успех Манчестър Сити записва втора поредна победа от началото на сезона във Висшата лига и се изкачва еднолично на върха в класирането. За Кристъл Палас обаче тревогите се задълбочават – второ поредно поражение.


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