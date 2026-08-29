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Артета влиза в елитен клуб с 250-ия си мач начело на Арсенал

Артета влиза в елитен клуб с 250-ия си мач начело на Арсенал

29 Август, 2026 17:52 398 0

  • микел артета-
  • висша лига-
  • арсенал

Испанецът ще стане едва десетият мениджър в историята на Висшата лига, достигнал границата с един клуб

Артета влиза в елитен клуб с 250-ия си мач начело на Арсенал - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Микел Артета ще запише историческия си 250-и мач във Висшата лига начело на Арсенал при гостуването на Астън Вила в понеделник.

Така той ще се присъедини към изключително престижна компания от едва деветима треньори, постигали същото с един клуб. Артета пое „артилеристите“ през декември 2019 г. и постепенно превърна отбора в един от водещите в Англия.

Доверието на ръководството бе възнаградено през миналия сезон, когато Арсенал спечели първата си титла във Висшата лига от 22 години насам. Испанецът вече има 150 победи, 48 равенства и 51 загуби в 249 мача – успеваемост от 60,2%.

Пред Артета стоят имена като сър Алекс Фъргюсън, Арсен Венгер, Пеп Гуардиола и Юрген Клоп, които също са достигали 250 мача начело на един клуб. Само Гуардиола (70,8%), Фъргюсън (65,2%) и Клоп (62,6%) имат по-висок процент победи от Артета на този етап.


Великобритания
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