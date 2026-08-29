Артета влиза в елитен клуб с 250-ия си мач начело на Арсенал

Микел Артета ще запише историческия си 250-и мач във Висшата лига начело на Арсенал при гостуването на Астън Вила в понеделник.

Така той ще се присъедини към изключително престижна компания от едва деветима треньори, постигали същото с един клуб. Артета пое „артилеристите“ през декември 2019 г. и постепенно превърна отбора в един от водещите в Англия.

Доверието на ръководството бе възнаградено през миналия сезон, когато Арсенал спечели първата си титла във Висшата лига от 22 години насам. Испанецът вече има 150 победи, 48 равенства и 51 загуби в 249 мача – успеваемост от 60,2%.

Пред Артета стоят имена като сър Алекс Фъргюсън, Арсен Венгер, Пеп Гуардиола и Юрген Клоп, които също са достигали 250 мача начело на един клуб. Само Гуардиола (70,8%), Фъргюсън (65,2%) и Клоп (62,6%) имат по-висок процент победи от Артета на този етап.