Висшата лига става все по-млада: защо възрастните треньори изчезват?

Висшата лига постепенно се превръща в територия на младите треньори. Само четирима от настоящите мениджъри са на 50 или повече години – Дейвид Мойс на 63, Унай Емери на 54, Оливер Гласнер на 52 и Режис Льо Бри на 50. В същото време най-младите специалисти са Матиас Яйсле на 38 и Фабиан Хюрцелер, който е едва на 33.

Тенденцията не е случайна. Все повече клубове приемат идеята, че треньорството е отделна професия и не е задължително един специалист да е бил футболист на високо ниво. Хюрцелер например се насочва към треньорската професия още на 22 години, докато Яйсле прекратява кариерата си на 26 заради сериозни контузии. Германия особено често произвежда подобни млади специалисти – Томас Тухел и Юлиан Нагелсман също поемат по този път.

Другата причина е огромното натоварване, което съвременният футбол поставя върху мениджърите. Работата вече далеч не се ограничава до тренировките и мачовете. Кийрън Маккена например започвал деня си около 6 сутринта, анализирал детайлно тренировките, следял подготовката на всяко упражнение и след това отново преглеждал заниманията със своя щаб. Огромният обем работа, постоянният натиск и липсата на време за грешки правят професията все по-трудна за дългогодишните специалисти.

Именно затова някои от най-успешните треньори от последните години предпочитат националния футбол. Карло Анчелоти, Юрген Клоп и Томас Тухел направиха крачка към международния футбол, където натоварването е значително по-различно. Висшата лига остава върхът на клубния футбол, но съвременният мениджър трябва да притежава огромна физическа и психическа издръжливост.