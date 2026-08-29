Италианският колос Милан идва в София: какво показва историята на мачовете с Левски

Безспорно най-голямото име, което след вчерашния жребий стана ясно, че ще дойде в България е италианския колос Милан. Седемкратният европейски клубен шампион ще изиграе седмия си мач срещу Левски в европейските клубни турнири, пише "Мач Телеграф".

Именно това е съперникът срещу който „сините“ са играли най-често в Европа. А могат да се похвалят, че са измъкнали два равни мача срещу „росонерите“. Те стигат до 1:1 в реванша за КНК през 1967-а, както и до същия резултат в първия сблъсък между двата тима за Купата на УЕФА – през 1978-а. И в двата случая головете за Левски са от преки свободни удари. През 1967-а с невероятен снаряд се разписва легендарният Георги Аспарухов, а 11 години по-късно с малко по-технично и фалцово изпълнение крилото Антон Милков. През 1967-а „сините“ губят тежко на „Сан Сиро“ с 1:5.

Гунди пак вкарва, а друг негов гол не е признат, въпреки че топката преминава голлинията, но това не е видяно от съдиите. Тогава и мегазвездата на „сините“ получава съблазнителното предложение да премина в Милан. Трансфери на чужденци в Италия по онова време са забранени, а поради това „росонерите“ му предлагат и италианско гражданство. В крайна сметка до сделка не се стига. В края на същия сезон 1967/68 Милан печели КНК, а става и шампион на Италия.

Жребият го изпраща срещу Левски и в турнира за КЕШ през 1968-а. Мачовете обаче не се състоят, тъй като УЕФА наказва отборите от тогавашния социалистически лагер да играят помежду си. Причината е участието на страните им в съветското нахлуване в Чехословакия, останало в историята като Пражката пролет. При повторния жребий, Левски се пада с Ференцварош, но и тези мачове не се играят, тъй като социалистическите страни изтеглят своите участници от турнира. През 1978-а, след 1:1 в София, Левски губи реванша в Милано с 0:3.

10 години по-късно пък пътят на големия тим на Милан, воден от Ариго Саки, започна от мач с Левски. През 1978-а вече в турнира за КЕШ „росонерите“ биха с 2:0 на „Герена“ и 5:2 в Милано с 4 гола на Марко Ван Бастен. След това Милан стана европейски клубен шампион през 1989-а и 1990-а.