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Италианският колос Милан идва в София: какво показва историята на мачовете с Левски

Италианският колос Милан идва в София: какво показва историята на мачовете с Левски

29 Август, 2026 09:16 962 5

  • левски-
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  • жребий

Милан ще изиграе седмия си мач срещу Левски в европейските клубни турнири

Италианският колос Милан идва в София: какво показва историята на мачовете с Левски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Безспорно най-голямото име, което след вчерашния жребий стана ясно, че ще дойде в България е италианския колос Милан. Седемкратният европейски клубен шампион ще изиграе седмия си мач срещу Левски в европейските клубни турнири, пише "Мач Телеграф".

Именно това е съперникът срещу който „сините“ са играли най-често в Европа. А могат да се похвалят, че са измъкнали два равни мача срещу „росонерите“. Те стигат до 1:1 в реванша за КНК през 1967-а, както и до същия резултат в първия сблъсък между двата тима за Купата на УЕФА – през 1978-а. И в двата случая головете за Левски са от преки свободни удари. През 1967-а с невероятен снаряд се разписва легендарният Георги Аспарухов, а 11 години по-късно с малко по-технично и фалцово изпълнение крилото Антон Милков. През 1967-а „сините“ губят тежко на „Сан Сиро“ с 1:5.

Гунди пак вкарва, а друг негов гол не е признат, въпреки че топката преминава голлинията, но това не е видяно от съдиите. Тогава и мегазвездата на „сините“ получава съблазнителното предложение да премина в Милан. Трансфери на чужденци в Италия по онова време са забранени, а поради това „росонерите“ му предлагат и италианско гражданство. В крайна сметка до сделка не се стига. В края на същия сезон 1967/68 Милан печели КНК, а става и шампион на Италия.

Жребият го изпраща срещу Левски и в турнира за КЕШ през 1968-а. Мачовете обаче не се състоят, тъй като УЕФА наказва отборите от тогавашния социалистически лагер да играят помежду си. Причината е участието на страните им в съветското нахлуване в Чехословакия, останало в историята като Пражката пролет. При повторния жребий, Левски се пада с Ференцварош, но и тези мачове не се играят, тъй като социалистическите страни изтеглят своите участници от турнира. През 1978-а, след 1:1 в София, Левски губи реванша в Милано с 0:3.

10 години по-късно пък пътят на големия тим на Милан, воден от Ариго Саки, започна от мач с Левски. През 1978-а вече в турнира за КЕШ „росонерите“ биха с 2:0 на „Герена“ и 5:2 в Милано с 4 гола на Марко Ван Бастен. След това Милан стана европейски клубен шампион през 1989-а и 1990-а.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 kоkорчо 💋🍌

    2 2 Отговор
    оня с мрьснотоИме от долната статия с изключените коментари що не си направи сайт да си драска пумиите че го пускате тука

    09:18 29.08.2026

  • 2 Софиянец

    7 7 Отговор
    Пак ще берем срамове заради тия бездарници! Само позорите името на Апостола! Преименувайте се веднага, смешници!

    09:19 29.08.2026

  • 3 Пловдив

    1 0 Отговор
    Неграмотен човек е писал статията,1987г.,бият с 5:2,неграмотен ,и редактора

    10:08 29.08.2026

  • 4 Сандо

    3 1 Отговор
    Мачовете на Левски в Лига Европа ще докажат на практика отборът докъде е стигнал в класата си.И е прекрасно,че ще видим на живо отбори на доказано средноевропейски ниво,с които да си премерим силите.

    10:09 29.08.2026

  • 5 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор
    ЛЕ ЛЕЕ
    ЩОМ МАРКО НА ЧЕТРИНАЙСЕ ГОДИНИ
    Е ОТБЕЛЯЗЪЛ ....ЧЕТРИ ГОЛА...!!!!
    КО ЛИ НИ ЧАКА СЕГА НА
    ШЕЙСЕТ + ГОДИНИ...😬

    10:43 29.08.2026

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