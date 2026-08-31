Ювентус се договори с Тотнъм за сенегалец за 30 милиона евро

Италианският гранд Ювентус постигна съгласие с Тотнъм за трансфера на сенегалския национал Папе Сар. Сделката е финализирана по познатата формула – първоначален наем с включена клауза за откупуване, която ще стане задължителна при постигането на определени спортно-технически условия.

Общата стойност на трансферния пакет за 23-годишния полузащитник възлиза на 30 милиона евро, които ще влязат в касата на лондонския клуб. Самят Сар бе категоричен в желанието си да продължи кариерата си в клуба от Торино и бързо договори личните си условия.

Привличането на Сар идва в ключов момент за Ювентус, тъй като "старата госпожа" търсеше динамичен полузащитник, който да донесе повече баланс и физическа стабилност в средната линия. Сенегалецът се отличава с висок интензитет, отлични умения при пресата и гъвкавост, позволяваща му да играе както на централна, така и на по-офанзивна позиция в халфовата линия.