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Ювентус прати официална оферта към Ман Юнайтед за нападател

Ювентус прати официална оферта към Ман Юнайтед за нападател

31 Август, 2026 14:28 719 0

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Предложението на “бианконерите” е на стойност 2.5 милиона евро за наем на футболиста за вече настоящия сезон и включва още 30 милиона не задължителна клауза за откупуването на играча след края на кампанията

Ювентус прати официална оферта към Ман Юнайтед за нападател - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От Ювентус са отправили официална оферта към Манчестър Юнайтед за Джошуа Зиркзее, съобщава трансферният експерт Джанлука Ди Марцио. Предложението на “бианконерите” е на стойност 2.5 милиона евро за наем на футболиста за вече настоящия сезон и включва още 30 милиона не задължителна клауза за откупуването на играча след края на кампанията. От “Олд Трафорд” са поставили цена от 35 милиона на нидерландеца, като разминаването между двете страни е малко и се очаква двете страни в крайна сметка да успеят да се разберат.

Усложнение в ситуацията представлява желанието на “червените дяволи” да си осигурят заместник на Зиркзее преди окончателно да кажат “да” на сделката с Ювентус. В последните часове като евентуални негови заместници бяха споменати различни варианти, а едно от имената е това на Александър Сьорлот от Атлетико Мадрид. Нидерландският нападател бе желан още от Фиорентина, но в крайна сметка предоговорите с “виолетовите” са се провалили именно защото той е предпочел предложението на Ювентус.


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