Берое разкри истината за финансовото си състояние

В последните дни спортната общественост в Стара Загора бе разтревожена от информации за сериозни финансови затруднения в редиците на футболния клуб Берое. Мълвата за тежкото положение на "зелените" се разпространи светкавично, след като няколко основни играчи прекратиха договорите си, позовавайки се на забавени възнаграждения.

В отговор на нарастващото напрежение, ръководството на Берое излезе с официално изявление, с което категорично опровергава слуховете за финансова катастрофа. От клуба подчертават, че въпреки временните трудности, ситуацията е под контрол и се работи усилено за стабилизиране на бюджета.

Ето какво съобщиха от клуба:

"ПФК Берое Стара Загора желае да информира и уточни, че настоящото положение на институцията е наред и продължава да се развива стабилно-в съответствие с проекта и целите, определени от клуба.

По отношение на изплащането на заплатите имаше кратко забавяне от три дни.

Тази ситуация вече е напълно разрешена и както играчите, така и служителите на клуба са получили съответните си възнаграждения.

Тези играчи, които решиха да напуснат клуба, прибягвайки до този вид аргументи, демонстрираха липса на ангажираност към институцията. Тук сме, за да работим заедно, като колектив!

ПФК Берое Стара Загора потвърждава ангажимента си към прозрачност, отговорност и сериозна работа!

Наясно сме, че при определени обстоятелства може да се появи информация или изявления с цел създаване на нестабилност около институцията. Клубът счита подобни действия за неоснователни и непредставителни за настоящата реалност.

ПФК Берое Стара Загора е историческа и изключително значима марка с идентичност и традиция, които ни ангажират да продължим да работим с решителност.

Ние ще продължим да следваме пътя, който сме си поставили. Ще продължим да работим ден след ден, за да укрепим клуба-изграждайки конкурентен отбор, за да постигнем основните цели, които сме си поставили.

Само Берое!"