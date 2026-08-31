Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Берое разкри истината за финансовото си състояние

Берое разкри истината за финансовото си състояние

31 Август, 2026 15:41 395 2

  • берое-
  • стара загора-
  • финансови задължения-
  • футболен клуб-
  • втора лига-
  • официална позиция-
  • напуснали играчи-
  • забавени заплати-
  • спортни новини българия

Клубът от Стара Загора опроверга слуховете за тежка финансова криза и внесе яснота по въпроса с напусналите футболисти

Берое разкри истината за финансовото си състояние - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В последните дни спортната общественост в Стара Загора бе разтревожена от информации за сериозни финансови затруднения в редиците на футболния клуб Берое. Мълвата за тежкото положение на "зелените" се разпространи светкавично, след като няколко основни играчи прекратиха договорите си, позовавайки се на забавени възнаграждения.

В отговор на нарастващото напрежение, ръководството на Берое излезе с официално изявление, с което категорично опровергава слуховете за финансова катастрофа. От клуба подчертават, че въпреки временните трудности, ситуацията е под контрол и се работи усилено за стабилизиране на бюджета.

Ето какво съобщиха от клуба:

"ПФК Берое Стара Загора желае да информира и уточни, че настоящото положение на институцията е наред и продължава да се развива стабилно-в съответствие с проекта и целите, определени от клуба.

По отношение на изплащането на заплатите имаше кратко забавяне от три дни.

Тази ситуация вече е напълно разрешена и както играчите, така и служителите на клуба са получили съответните си възнаграждения.

Тези играчи, които решиха да напуснат клуба, прибягвайки до този вид аргументи, демонстрираха липса на ангажираност към институцията. Тук сме, за да работим заедно, като колектив!

ПФК Берое Стара Загора потвърждава ангажимента си към прозрачност, отговорност и сериозна работа!

Наясно сме, че при определени обстоятелства може да се появи информация или изявления с цел създаване на нестабилност около институцията. Клубът счита подобни действия за неоснователни и непредставителни за настоящата реалност.

ПФК Берое Стара Загора е историческа и изключително значима марка с идентичност и традиция, които ни ангажират да продължим да работим с решителност.

Ние ще продължим да следваме пътя, който сме си поставили. Ще продължим да работим ден след ден, за да укрепим клуба-изграждайки конкурентен отбор, за да постигнем основните цели, които сме си поставили.

Само Берое!"


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НЯМА НИИИТО ЕДНА ЦИФРА.....

    3 0 Отговор
    В,ОБЯСНЕНИЕТО,,, КОЕТО Е ДИКАЗАТЕЛСТВО ЗА ЯКОТО ПОТЪВАНЕ....

    15:50 31.08.2026

  • 2 урко

    1 0 Отговор
    бла, бла,бла... Само Берое, ама пари нема! Това е истината
    И забавянето не е било 3 дни . За да се отиде на прекратяване на договор по вина на клуба ,доколкото знам, се иска да има 3 неплатени заплати! Т.е. забавянето е било минимум 3 месеца и 3 дни

    15:54 31.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове