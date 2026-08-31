Вирджил ван Дайк пред съдбоносен избор: Ще продължи ли легендата с националния отбор на Нидерландия?

Вирджил ван Дайк, емблематичният стълб в отбраната на Нидерландия, се изправя пред един от най-важните избори в своята бляскава кариера. След като изведе "лалетата" до полуфиналите на Евро 2024 и натрупа впечатляващите 96 мача с националния екип, 35-годишният капитан е само на четири срещи от престижния клуб на стоте. Но дали ще продължи да пише история с оранжевата фланелка, или ще затвори тази глава завинаги?

Ситуацията около бъдещето на Ван Дайк в националния отбор се усложни след назначаването на Шави Ернандес за нов селекционер на Нидерландия. Испанската футболна легенда пое щафетата от Роналд Куман – човекът, който през 2018 г. връчи капитанската лента на Ван Дайк. Сега именно разговорът между двамата ще бъде решаващ за продължението на защитника в националния тим.

"Всеки иска да се чувства ценен и обичан. Ако новият мениджър вижда моята роля като важна, може би ни очакват още две незабравими години. Ако не – ще трябва да преосмисля бъдещето си", сподели Ван Дайк, оставяйки вратата отворена за всякакви сценарии.

Въпреки натоварения сезон, в който Ван Дайк изигра над 6000 минути за Ливърпул и националния отбор, той категорично отхвърля идеята, че трябва да се откаже от международния футбол, за да се фокусира изцяло върху клубната си кариера. Защитникът демонстрира завидна физическа форма и желание да продължи да бъде лидер както на терена, така и в съблекалнята.

С 96 участия за Нидерландия, Ван Дайк е на прага да се превърне в едва 11-ия футболист, достигнал стоте мача за "лалетата".