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Вирджил ван Дайк пред съдбоносен избор: Ще продължи ли легендата с националния отбор на Нидерландия?

Вирджил ван Дайк пред съдбоносен избор: Ще продължи ли легендата с националния отбор на Нидерландия?

31 Август, 2026 16:04 488 0

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Капитанът на "лалетата" е на прага на исторически рекорд, но бъдещето му в оранжевата фланелка остава неясно

Вирджил ван Дайк пред съдбоносен избор: Ще продължи ли легендата с националния отбор на Нидерландия? - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вирджил ван Дайк, емблематичният стълб в отбраната на Нидерландия, се изправя пред един от най-важните избори в своята бляскава кариера. След като изведе "лалетата" до полуфиналите на Евро 2024 и натрупа впечатляващите 96 мача с националния екип, 35-годишният капитан е само на четири срещи от престижния клуб на стоте. Но дали ще продължи да пише история с оранжевата фланелка, или ще затвори тази глава завинаги?

Ситуацията около бъдещето на Ван Дайк в националния отбор се усложни след назначаването на Шави Ернандес за нов селекционер на Нидерландия. Испанската футболна легенда пое щафетата от Роналд Куман – човекът, който през 2018 г. връчи капитанската лента на Ван Дайк. Сега именно разговорът между двамата ще бъде решаващ за продължението на защитника в националния тим.

"Всеки иска да се чувства ценен и обичан. Ако новият мениджър вижда моята роля като важна, може би ни очакват още две незабравими години. Ако не – ще трябва да преосмисля бъдещето си", сподели Ван Дайк, оставяйки вратата отворена за всякакви сценарии.

Въпреки натоварения сезон, в който Ван Дайк изигра над 6000 минути за Ливърпул и националния отбор, той категорично отхвърля идеята, че трябва да се откаже от международния футбол, за да се фокусира изцяло върху клубната си кариера. Защитникът демонстрира завидна физическа форма и желание да продължи да бъде лидер както на терена, така и в съблекалнята.

С 96 участия за Нидерландия, Ван Дайк е на прага да се превърне в едва 11-ия футболист, достигнал стоте мача за "лалетата".


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