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Манчестър Сити с нов бразилски диамант

Манчестър Сити с нов бразилски диамант

31 Август, 2026 17:54 599 1

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Алън Елиас пристига на "Етихад"

Манчестър Сити с нов бразилски диамант - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити официално приветства най-новото си попълнение – Алън Елиас. 22-годишният бразилски флангови футболист пристига от Палмейрас, като според неофициални източници трансферната сума възлиза на внушителните 40 милиона евро. Въпреки че клубовете запазиха дискретност относно точната стойност, сделката вече предизвика вълнение сред феновете на "гражданите".

Елиас се обвърза с Манчестър Сити до лятото на 2031 година, което ясно показва дългосрочните намерения на клуба към младия талант. Той се нарежда сред новите лица на "Етихад", след като през последните седмици към отбора се присъединиха още Елиът Андерсън, Джереми Монга, Херономо Рули и Аюб Буади. Очакванията към бразилеца са високи, особено след като трансферът му се случва непосредствено след продажбата на Савиньо на Тотнъм за рекордните 85 милиона евро.

Сити не възнамерява да спира дотук. В последните часове на трансферния пазар се очакват още горещи новини – клубът е на крачка от подпис с Коди Гакпо, а преговорите за Енцо Фернандес също са в напреднала фаза. Явно мениджърският щаб на "небесносините" е решен да подсили състава си максимално преди началото на новия сезон.


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