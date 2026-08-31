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Трима души са с потвърдени проби за антракс в Ловешко

Трима души са с потвърдени проби за антракс в Ловешко

31 Август, 2026 18:50 555 5

  • антракс-
  • ловешко

Общо 21 души от село Стефаново са определени като контактни

Трима души са с потвърдени проби за антракс в Ловешко - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима души са с потвърдени проби за антракс, след като бе установено първично огнище на заболяването в животновъдно стопанство с 205 говеда в ловешкото село Стефаново. Това съобщават от Регионалната здравна инспекция в Ловеч.

Общо 21 души са определени като контактни. От тях с потвърдени проби са трима - двама членове на семейството и един работник, предаде кореспондентът на БТА в Ловеч Даниела Балабанова.

Служители на Областната дирекция по безопасност на храните в Ловеч и полицаи са осигурили консултация със специалист по инфекциозни болести в Плевен за останалите контактни.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните в Ловеч д-р Тихомира Въцова съобщи, че лабораторното изследване е потвърдило антракс при крава от животновъден обект в Стефаново. Трупното месо е било разфасовано и съхранявано в отделен фризер.

По данни на собственика животното е било заклано, след като при пашуване на 16 август той забелязал промяна в общото му здравословно състояние. Месото е транспортирано с негово превозно средство. Собственикът отрича да е подарявал, продавал или разпространявал месо от животното, каза още д-р Въцова.

Ваксинирани са всички 205 говеда от засегнатото стопанство. Ваксинацията срещу антракс е обхванала и 181 овце, отглеждани в 3 животновъдни обекта в населеното място.


България
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