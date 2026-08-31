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Юсуф Фофана на прага на раздяла с Милан: Лион фаворит за подписа му

Юсуф Фофана на прага на раздяла с Милан: Лион фаворит за подписа му

31 Август, 2026 16:25 380 0

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Френският полузащитник е близо до ново предизвикателство - интересът към него расте

Юсуф Фофана на прага на раздяла с Милан: Лион фаворит за подписа му - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Опитният полузащитник на Милан Юсуф Фофана, е на път да смени клубната си принадлежност. Според последните информации, Олимпик Лион е на финалната права за привличането на 27-годишния футболист, който не попада в бъдещите планове на наставника Рубен Аморим.

Докато трансферният прозорец в Серия А се затваря на 1 септември, Фофана е получил ясно послание от ръководството на „росонерите“ – време е за ново начало. Въпреки че през уикенда се появиха слухове за интерес от страна на турския Галатасарай, трансферният гуру Джанлука Ди Марцио разкри, че Лион е най-сериозният кандидат за подписа на бившия френски национал. Двата клуба вече водят интензивни преговори, като обсъждат първоначален наем с опция или дори задължение за окончателно закупуване на играча. Така Фофана може съвсем скоро да облече екипа на „хлапетата“ и да се завърне във френската Лига 1.

От пристигането си от Монако преди две години, Фофана изигра 88 мача с екипа на Милан във всички турнири, като се превърна в ключова фигура в средата на терена. Въпреки това, новият треньорски щаб предпочита да заложи на други имена, което отваря вратата за нова страница в кариерата на халфа.


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