Юсуф Фофана на прага на раздяла с Милан: Лион фаворит за подписа му

Опитният полузащитник на Милан Юсуф Фофана, е на път да смени клубната си принадлежност. Според последните информации, Олимпик Лион е на финалната права за привличането на 27-годишния футболист, който не попада в бъдещите планове на наставника Рубен Аморим.

Докато трансферният прозорец в Серия А се затваря на 1 септември, Фофана е получил ясно послание от ръководството на „росонерите“ – време е за ново начало. Въпреки че през уикенда се появиха слухове за интерес от страна на турския Галатасарай, трансферният гуру Джанлука Ди Марцио разкри, че Лион е най-сериозният кандидат за подписа на бившия френски национал. Двата клуба вече водят интензивни преговори, като обсъждат първоначален наем с опция или дори задължение за окончателно закупуване на играча. Така Фофана може съвсем скоро да облече екипа на „хлапетата“ и да се завърне във френската Лига 1.

От пристигането си от Монако преди две години, Фофана изигра 88 мача с екипа на Милан във всички турнири, като се превърна в ключова фигура в средата на терена. Въпреки това, новият треньорски щаб предпочита да заложи на други имена, което отваря вратата за нова страница в кариерата на халфа.