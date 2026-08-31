През границата! Румъния е регистрирала най-голям брой навлизания на дронове в Източния фланг на НАТО

Румъния е регистрирала най-голям брой навлизания на дронове във въздушното ѝ пространство по целия Източен фланг на НАТО, каза днес министърът на външните работи на страната Оана Цою на годишната среща на румънската дипломация. Откриването на събитието бе предавано на живо в интернет. Форумът традиционно събира на едно място в Букурещ ръководителите на дипломатическите мисии и консулските служби на Румъния в чужбина, както и членове на ръководството на Министерството на външните работи и висши румънски служители.
„Заедно с вас – и най-вече с професионалистите от румънските въоръжени сили и другите отговорни институции – успяхме открито да разгледаме рисковете и нарастващата им честота, както и негативното въздействие върху Румъния, породено от незаконната агресивна война на Русия срещу Украйна, и да вземем необходимите решения и мерки. През изминалата година Румъния въведе по-строги наказания – включително лишаване от свобода – в Наказателния кодекс за лицата, които организират заобикаляне на санкциите, наложени на Руската федерация“, заяви Оана Цою.
По думите ѝ нестабилността в международните отношения – не вътре в самата Румъния, а в непосредствена близост, с преки последици за страната – не е временна.
„Урокът, който научихме през изминалата година, урок, който ще ръководи стратегическия процес по време на настоящите дискусии, е, че когато сме изправени пред тези бури, целта не е да търсим убежище, а да продължим напред. Защото, изправена пред най-големите предизвикателства след Революцията, Румъния успя да реагира не просто отбранително, а решително, като гарантира, че нейният собствен дневен ред се представя, обсъжда и договаря като приоритет във всички формати, в които участваме“, подчерта Цою.
В речта си тя изтъкна, че няма нужда страната да избира между Съединените щати и Европейския съюз.
„Целта е да се гарантира, че такъв избор никога няма да се наложи. Най-важните икономически отношения в света са тези между САЩ и Европейския съюз“, посочи тя.
Оана Цою коментира и отношенията на ЕС с трети страни, като спомена „Меркосур“ – възможност, която по думите ѝ представлява добър шанс за Румъния и Европейския съюз да изградят по-силни глобални връзки. Същевременно министърът на външните работи отбеляза, че над 70 процента от търговията на Румъния се осъществява в рамките на Единния пазар.
Тя засегна и процеса на присъединяване на страната към ОИСР – ключова цел на румънската дипломация през тази година.
„В момента сме на първо място. Сред всички държави, участващи в процеса на присъединяване, Румъния е страната, постигнала най-значителен и бърз напредък. От техническа гледна точка Румъния е завършила целия процес на реформи, необходим за присъединяване към този клуб на развитите икономики“, заяви Цою.
Годишната среща на румънската дипломация продължава и във вторник, първо в президентския дворец „Котрочени“ с държавния глава Никушор Дан, а след това и в сградата на правителството.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Паднахме под турско робство в България!
Коментиран от #3, #4
18:46 31.08.2026
2 Румен Решетников
Коментиран от #10
18:47 31.08.2026
3 Не щем
До коментар #1 от "Паднахме под турско робство в България!":По-лесно е ти да идеш при братушките.
18:47 31.08.2026
4 Копейкин Костя
До коментар #1 от "Паднахме под турско робство в България!":Крепостните няма да дойдат, така че по добре ще е ти да заминеш...
18:48 31.08.2026
5 Овчар
Коментиран от #14
18:48 31.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Един
18:50 31.08.2026
8 Накрая
18:50 31.08.2026
9 Пич
Делят където се срещнат!!!3374
18:52 31.08.2026
10 пешо
До коментар #2 от "Румен Решетников":всичките са украйнски
18:55 31.08.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКОТО СЕЛО ЕНИКЬОЙ , КЪДЕТО УЧИТЕЛ Е БИЛ ВАСИЛ ЛЕВСКИ,
И БЪЛГАРСКИЯ ГРАД КОНСТАНЦА
ДА СЕ ЗАВЪРНАТ ПАК В БЪЛГАРИЯ:)
......
И ГРАНИЦАТА МЕЖДУ ДУНАВСКИТЕ СЛАВЯНОБЪЛГАРИ И СЕВЕРНИТЕ СЛАВЯНОБЪЛГАРИ ДА СИ БЪДЕ ПАК ПО ДУНАВ:)
18:56 31.08.2026
12 хихи
18:59 31.08.2026
13 Рютер
19:00 31.08.2026
14 Нали ЕС и НАТО
До коментар #5 от "Овчар":въвлекоха Украйна?Пак ли се смени опорката?
19:02 31.08.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... В КИЕВ ГРЪМНАХА СКЛАДОВЕ ЗА ДАЛЕКОБОЙНИ ДРОНОВЕ
.....
ВС РФ СА ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ДА ЗАЧИСТВАТ НАРЕД :)
ДИРЕКТОРА НА ЦРУ САМО РАЗДРАЗНИ БРАТУШКИТЕ :)
19:03 31.08.2026
16 Хи хи
19:03 31.08.2026