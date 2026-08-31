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През границата! Румъния е регистрирала най-голям брой навлизания на дронове в Източния фланг на НАТО
  Тема: Украйна

През границата! Румъния е регистрирала най-голям брой навлизания на дронове в Източния фланг на НАТО

31 Август, 2026 18:44 370 16

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По думите й нестабилността в международните отношения – не вътре в самата Румъния, а в непосредствена близост, с преки последици за страната – не е временна

През границата! Румъния е регистрирала най-голям брой навлизания на дронове в Източния фланг на НАТО - 1
БТА БТА

Румъния е регистрирала най-голям брой навлизания на дронове във въздушното ѝ пространство по целия Източен фланг на НАТО, каза днес министърът на външните работи на страната Оана Цою на годишната среща на румънската дипломация. Откриването на събитието бе предавано на живо в интернет. Форумът традиционно събира на едно място в Букурещ ръководителите на дипломатическите мисии и консулските служби на Румъния в чужбина, както и членове на ръководството на Министерството на външните работи и висши румънски служители.

„Заедно с вас – и най-вече с професионалистите от румънските въоръжени сили и другите отговорни институции – успяхме открито да разгледаме рисковете и нарастващата им честота, както и негативното въздействие върху Румъния, породено от незаконната агресивна война на Русия срещу Украйна, и да вземем необходимите решения и мерки. През изминалата година Румъния въведе по-строги наказания – включително лишаване от свобода – в Наказателния кодекс за лицата, които организират заобикаляне на санкциите, наложени на Руската федерация“, заяви Оана Цою.

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По думите ѝ нестабилността в международните отношения – не вътре в самата Румъния, а в непосредствена близост, с преки последици за страната – не е временна.

„Урокът, който научихме през изминалата година, урок, който ще ръководи стратегическия процес по време на настоящите дискусии, е, че когато сме изправени пред тези бури, целта не е да търсим убежище, а да продължим напред. Защото, изправена пред най-големите предизвикателства след Революцията, Румъния успя да реагира не просто отбранително, а решително, като гарантира, че нейният собствен дневен ред се представя, обсъжда и договаря като приоритет във всички формати, в които участваме“, подчерта Цою.

В речта си тя изтъкна, че няма нужда страната да избира между Съединените щати и Европейския съюз.

„Целта е да се гарантира, че такъв избор никога няма да се наложи. Най-важните икономически отношения в света са тези между САЩ и Европейския съюз“, посочи тя.

Оана Цою коментира и отношенията на ЕС с трети страни, като спомена „Меркосур“ – възможност, която по думите ѝ представлява добър шанс за Румъния и Европейския съюз да изградят по-силни глобални връзки. Същевременно министърът на външните работи отбеляза, че над 70 процента от търговията на Румъния се осъществява в рамките на Единния пазар.

Тя засегна и процеса на присъединяване на страната към ОИСР – ключова цел на румънската дипломация през тази година.

„В момента сме на първо място. Сред всички държави, участващи в процеса на присъединяване, Румъния е страната, постигнала най-значителен и бърз напредък. От техническа гледна точка Румъния е завършила целия процес на реформи, необходим за присъединяване към този клуб на развитите икономики“, заяви Цою.

Годишната среща на румънската дипломация продължава и във вторник, първо в президентския дворец „Котрочени“ с държавния глава Никушор Дан, а след това и в сградата на правителството.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Паднахме под турско робство в България!

    3 5 Отговор
    Братушки, идвайте пак да ни освободите!

    Коментиран от #3, #4

    18:46 31.08.2026

  • 2 Румен Решетников

    7 2 Отговор
    Това са руски дронове, носещи маслинови клонки в знак на мир, нали така, товарищи? 😀

    Коментиран от #10

    18:47 31.08.2026

  • 3 Не щем

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Паднахме под турско робство в България!":

    По-лесно е ти да идеш при братушките.

    18:47 31.08.2026

  • 4 Копейкин Костя

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Паднахме под турско робство в България!":

    Крепостните няма да дойдат, така че по добре ще е ти да заминеш...

    18:48 31.08.2026

  • 5 Овчар

    4 5 Отговор
    Украйна се опитва да въвлече ЕС във война срещу Русия преди зимата , защото зимата ще е краят на украинския курник..!

    Коментиран от #14

    18:48 31.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Един

    2 2 Отговор
    Рашистите са нагли, ще страдат.

    18:50 31.08.2026

  • 8 Накрая

    2 2 Отговор
    всичко се превръща в "мижи да те лажем"! Боже, Боже кой ги назначава тези празнодумци пропагандисти да "управляват" колониите като от тях нищо не зависи!?

    18:50 31.08.2026

  • 9 Пич

    2 1 Отговор
    НАТО веднага да нападне Украйна!!! Друг начин да се спре руската армия и без това няма!!! Единствено като Полша някога - Русия напада от едната страна, НАТО от другата, сега НАТО е фашизма!!!
    Делят където се срещнат!!!3374

    18:52 31.08.2026

  • 10 пешо

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Румен Решетников":

    всичките са украйнски

    18:55 31.08.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    СЕГА Е ИСТОРИЧЕСКИЯ МОМЕНТ,
    БЪЛГАРСКОТО СЕЛО ЕНИКЬОЙ , КЪДЕТО УЧИТЕЛ Е БИЛ ВАСИЛ ЛЕВСКИ,
    И БЪЛГАРСКИЯ ГРАД КОНСТАНЦА
    ДА СЕ ЗАВЪРНАТ ПАК В БЪЛГАРИЯ:)
    ......
    И ГРАНИЦАТА МЕЖДУ ДУНАВСКИТЕ СЛАВЯНОБЪЛГАРИ И СЕВЕРНИТЕ СЛАВЯНОБЪЛГАРИ ДА СИ БЪДЕ ПАК ПО ДУНАВ:)

    18:56 31.08.2026

  • 12 хихи

    0 0 Отговор
    демократични дронове, предполагам!

    18:59 31.08.2026

  • 13 Рютер

    0 0 Отговор
    Поне взеха да ги свалят,че в началото,само ги екскортираха!

    19:00 31.08.2026

  • 14 Нали ЕС и НАТО

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    въвлекоха Украйна?Пак ли се смени опорката?

    19:02 31.08.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    В ПОЛША ИЗГОРЯ ЗАВОД ЗА ДРОНОВЕ ЬА УКРАЙНА
    ..... В КИЕВ ГРЪМНАХА СКЛАДОВЕ ЗА ДАЛЕКОБОЙНИ ДРОНОВЕ
    .....
    ВС РФ СА ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ДА ЗАЧИСТВАТ НАРЕД :)
    ДИРЕКТОРА НА ЦРУ САМО РАЗДРАЗНИ БРАТУШКИТЕ :)

    19:03 31.08.2026

  • 16 Хи хи

    1 0 Отговор
    тагаренковци, това са руски дронове, които идват за вас !! Така каза зеленото жуже !! Вий изкопахте ли вече бункерчета да се криете ??!! Путин идва !!

    19:03 31.08.2026

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