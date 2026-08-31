Антон Кутев за ситуацията в Струмяни: Не става дума за репресиране на журналист, а за глупаво действие на полицията

Управленската програма е амбициозна. В културата имаше няколко срока, които бяха прекалено кратки и се надявам Министерството на културата да успее да ги изпълни. Чака ни много работа. Програмата залага всички ключови детайли, търсени от българското общество. Например концесиите – заявката в програмата е да увеличим цените на концесиите, за да стигнат до реални европейски равнища и обществото да печели. Никак не е лесно, срещу теб имаш огромни международни корпорации, затова и никой досега не се е заел. Това заяви пред бТВ депутатът от „Прогресивна България“ Антон Кутев.
По думите му обаче големите теми са социалното подпомагане, развитието на икономиката, съдебната система.
„Преговори с опозицията за правосъдната система не се водят. Те имат право да правят предложения за състава на ВСС. За нас въпросът е да сме сигурни, че предложенията за ВСС няма да се поддават на шантаж. Нито парите на олигархията са станали по-малко, нито пък компроматите, с които се държаха хората във ВСС и системата. Затова от години насам ние и други политически формации поставяме правосъдната реформа в центъра, защото тя е ключова. Нужни са чисти решения, не преговори. Убеден съм, че всички, които са „за“ реални промени, ще ни подкрепят. Ние сме длъжни да подготвим възможните законови варианти“, подчерта той.
„Очакванията към нас за бързината на реформите беше по-голяма от възможностите. 30 години вървеше разграждането на държавата, не вярвам, че за 100 дни това може да се оправи. Вярвам обаче, че показахме, че имаме намерение да го направим“, категоричен е Кутев.
Той обърна внимание, че управляващите не са намалили социални разходи: „Вкл. МРЗ бе увеличена с 40 евро. Няма социално плащане, което в рамките на тази година при това правителство да е намалено. Финансовата стабилност е важен приоритет пред нас, социалните плащания също, за които сме с ясното намерение да бъдат увеличавани; третият е развитието на икономиката.“
Депутатът е уверен, че ще се постигне икономическа стабилност в следващия бюджет.
За ареста на Гергана Петрова при посещението на премиера Румен Радев в село Струмяни, Кутев заяви: „Има член в закона, който казва, че документи се представят при поискване от полицията. Това касае не само тази дама. Там има глупаво действие на полицията. То беше достатъчно ясно санкционирано от министър Демерджиев – сменен бе шефът на ОДМВР. Не става дума за репресиране на журналист. Всички сме виждали не само кадрите от Струмяни, където Радев се разхожда спокойно сред хората, а и всеки ден на други места. Аз например пътувам често с метрото. Никой от нас не е заставал зад някакви охрани от НСО.“
„Бойко Борисов да каже, че сме се прилепили към Йотова – идеята е несериозна. Йотова е изключително подготвен политик, минал през много неща. Тя например е многократно по-подготвена от кандидатите на Борисов през годините. Кандидатурата ѝ не ни изненада, всички я очаквахме. Не може да има други очаквания, при положение, че Радев подаде оставка година преди изборите, за да може Йотова да влезе в позициите си на президент“, коментира още Кутев.
Относно името на човека, който ще участва в президентските избори като вицепрезидент заедно с кандидатурата на Йотова, той уточни: „Нямам съмнение, че всички в ПБ ще подкрепим Йотова. Важно е кой ще е кандидатът за вицепрезидент, но аз съм убеден, че тя ще ни изненада приятно.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Георги
18:28 31.08.2026
2 НА ЧУЖД ГРЪБ И СТО ТОЯГИ СА МАЛКО
18:30 31.08.2026
3 Пълни Небивалици и "Тейл Спин" на
НСО има предварителена Листа кой ще бъде на място, Работници, Волунтери, Бездомни Кучета и так далее...,
Радев показа Стил на Работа сойто ни е добре познат от 12 години Радев Президент.
Кутев да иде да нахрани бездомните Котки и Кучета вместо да ни разправя Пропаганда от 1001 Нощ.
18:32 31.08.2026
4 Анонимен
Коментиран от #7
18:32 31.08.2026
5 Абе,
Коментиран от #12, #15, #16
18:33 31.08.2026
6 Анонимен
18:34 31.08.2026
7 Георги
До коментар #4 от "Анонимен":защото създава проблеми около премиера, отказва да се легитимира, да изпълниполицейско разпореждане и да сътрудничи. В "най-великата" демокрация щяха да са я сгънали с палки и натоварили като чувал с картофи.
Коментиран от #18
18:35 31.08.2026
8 Хайде
Коментиран от #21
18:36 31.08.2026
9 малко истински факти
18:39 31.08.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЕВГЕНИ УЗУНОВ ОТ ОПГ СИК И ЦК НА ДКМС :)
......
18:41 31.08.2026
11 !!!?
18:42 31.08.2026
12 !!!?
До коментар #5 от "Абе,":Е, какво като е украинското знаме...да не е целунала Корана на Кадиров като Путлер !???
18:44 31.08.2026
13 Майора
18:48 31.08.2026
14 Радев е знаел кой стои пред него, както
Политиката е за его маниаци и тежко комплексирани фигури като Мутро Ганчо от Банкя - Бойко Методиев Борисов.
Последно, действието се развива на един метър от Премиера, като същият бивш Президент и Сегашен Президент остава абсолютно равнодушен към случващото.
Не взимане на отношение на Премиера по случаят, тогава и до ден днешен е одобрение за действията и бездействията на НСО, МВР.
Радев да си намери си по добър ПР.
18:51 31.08.2026
15 Швейк
До коментар #5 от "Абе,":Вие копейките наистина сте за психиатрията!
18:51 31.08.2026
16 СВО 1 649 дни РЕЗИЛ
До коментар #5 от "Абе,":Според Кутев "Защото България е православна, славянска и пише на кирилица" и нито Северна Македония, нито Украйна са славянски страни.
Явно това е нормално за наследника на една болшевишка фамилия (в т.ч. баща известен столичен партиен секретар, многократно награждаван с партийни отличия за добра работа в името на Партията), московски възпитаник, членувал в наследника на онази партия и член на националния съвет на НД „Русофили“, сътрудничил на Радев като президент за какво ли не. Сега е функционер в неговата партия, експерт по всичко и с претеция да е едно от знаковите лица. В лидерските партии това е малко сложно, но е повод за самочувствие.
18:52 31.08.2026
17 Да се чете Сегашен
18:53 31.08.2026
18 Анонимен
До коментар #7 от "Георги":7 сериозно хахаха премиера божеството ли хахаха Откога България стана собственост на премиера Оставка незабавна на цялата регресия Защо теб или жена ти ако изобщо имаш не подхванат ей тъй няколко полицаи да влачат арестуват тогава Оставка на червените бкп които овладяха държава институции всичко и
18:56 31.08.2026
19 Анонимен
18:58 31.08.2026
20 В затвора мунчо и пасмината му
18:59 31.08.2026
21 Анонимен
До коментар #8 от "Хайде":8 по нагли и корумпирани от теб и онези по сайтовете които нон стоп защитавате кутевите червени бк няма
18:59 31.08.2026
22 МунчоЛЕТ
19:00 31.08.2026
23 Анонимен
19:01 31.08.2026