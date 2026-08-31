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Антон Кутев за ситуацията в Струмяни: Не става дума за репресиране на журналист, а за глупаво действие на полицията

Антон Кутев за ситуацията в Струмяни: Не става дума за репресиране на журналист, а за глупаво действие на полицията

31 Август, 2026 18:23 502 23

  • антон кутев-
  • румен радев-
  • струмяни

Бойко Борисов да каже, че сме се прилепили към Йотова – идеята е несериозна. Йотова е изключително подготвен политик, минал през много неща

Антон Кутев за ситуацията в Струмяни: Не става дума за репресиране на журналист, а за глупаво действие на полицията - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Управленската програма е амбициозна. В културата имаше няколко срока, които бяха прекалено кратки и се надявам Министерството на културата да успее да ги изпълни. Чака ни много работа. Програмата залага всички ключови детайли, търсени от българското общество. Например концесиите – заявката в програмата е да увеличим цените на концесиите, за да стигнат до реални европейски равнища и обществото да печели. Никак не е лесно, срещу теб имаш огромни международни корпорации, затова и никой досега не се е заел. Това заяви пред бТВ депутатът от „Прогресивна България“ Антон Кутев.

По думите му обаче големите теми са социалното подпомагане, развитието на икономиката, съдебната система.

„Преговори с опозицията за правосъдната система не се водят. Те имат право да правят предложения за състава на ВСС. За нас въпросът е да сме сигурни, че предложенията за ВСС няма да се поддават на шантаж. Нито парите на олигархията са станали по-малко, нито пък компроматите, с които се държаха хората във ВСС и системата. Затова от години насам ние и други политически формации поставяме правосъдната реформа в центъра, защото тя е ключова. Нужни са чисти решения, не преговори. Убеден съм, че всички, които са „за“ реални промени, ще ни подкрепят. Ние сме длъжни да подготвим възможните законови варианти“, подчерта той.

„Очакванията към нас за бързината на реформите беше по-голяма от възможностите. 30 години вървеше разграждането на държавата, не вярвам, че за 100 дни това може да се оправи. Вярвам обаче, че показахме, че имаме намерение да го направим“, категоричен е Кутев.

Той обърна внимание, че управляващите не са намалили социални разходи: „Вкл. МРЗ бе увеличена с 40 евро. Няма социално плащане, което в рамките на тази година при това правителство да е намалено. Финансовата стабилност е важен приоритет пред нас, социалните плащания също, за които сме с ясното намерение да бъдат увеличавани; третият е развитието на икономиката.“

Депутатът е уверен, че ще се постигне икономическа стабилност в следващия бюджет.

За ареста на Гергана Петрова при посещението на премиера Румен Радев в село Струмяни, Кутев заяви: „Има член в закона, който казва, че документи се представят при поискване от полицията. Това касае не само тази дама. Там има глупаво действие на полицията. То беше достатъчно ясно санкционирано от министър Демерджиев – сменен бе шефът на ОДМВР. Не става дума за репресиране на журналист. Всички сме виждали не само кадрите от Струмяни, където Радев се разхожда спокойно сред хората, а и всеки ден на други места. Аз например пътувам често с метрото. Никой от нас не е заставал зад някакви охрани от НСО.“

„Бойко Борисов да каже, че сме се прилепили към Йотова – идеята е несериозна. Йотова е изключително подготвен политик, минал през много неща. Тя например е многократно по-подготвена от кандидатите на Борисов през годините. Кандидатурата ѝ не ни изненада, всички я очаквахме. Не може да има други очаквания, при положение, че Радев подаде оставка година преди изборите, за да може Йотова да влезе в позициите си на президент“, коментира още Кутев.

Относно името на човека, който ще участва в президентските избори като вицепрезидент заедно с кандидатурата на Йотова, той уточни: „Нямам съмнение, че всички в ПБ ще подкрепим Йотова. Важно е кой ще е кандидатът за вицепрезидент, но аз съм убеден, че тя ще ни изненада приятно.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    3 13 Отговор
    какво репресиране, тя снимала, снималаи като и казали да се мръдна малко взела да се дърви.

    18:28 31.08.2026

  • 2 НА ЧУЖД ГРЪБ И СТО ТОЯГИ СА МАЛКО

    9 2 Отговор
    ДА РАЗБИРАМЕ ЧЕ ЦЯАААЛОТО НСО И РПУ БЛАГОЕВГРАД СА ГЛУПЦИ ТЕРОРЕЗИРАЩИ НАСЕЛЕНИЕТО

    18:30 31.08.2026

  • 3 Пълни Небивалици и "Тейл Спин" на

    11 2 Отговор
    Кутевчето❗️

    НСО има предварителена Листа кой ще бъде на място, Работници, Волунтери, Бездомни Кучета и так далее...,

    Радев показа Стил на Работа сойто ни е добре познат от 12 години Радев Президент.

    Кутев да иде да нахрани бездомните Котки и Кучета вместо да ни разправя Пропаганда от 1001 Нощ.

    18:32 31.08.2026

  • 4 Анонимен

    11 1 Отговор
    Едни полицаи влачеха една жена защо

    Коментиран от #7

    18:32 31.08.2026

  • 5 Абе,

    3 15 Отговор
    като и видиш в профила на псевдо журналистката укристанското знаме и ти е ясно кой седи зад розовият вой ...

    Коментиран от #12, #15, #16

    18:33 31.08.2026

  • 6 Анонимен

    14 2 Отговор
    Ето ви модел Радев арестуват жени лъжат кутивци по телевизиите счупени мадуровки назначиха Йотова ето ти модел Радев истински

    18:34 31.08.2026

  • 7 Георги

    0 12 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    защото създава проблеми около премиера, отказва да се легитимира, да изпълниполицейско разпореждане и да сътрудничи. В "най-великата" демокрация щяха да са я сгънали с палки и натоварили като чувал с картофи.

    Коментиран от #18

    18:35 31.08.2026

  • 8 Хайде

    2 10 Отговор
    Подменяйте всички герб началници в МВР, че са нагли и корумпирани

    Коментиран от #21

    18:36 31.08.2026

  • 9 малко истински факти

    12 1 Отговор
    Долнопробния кутевичок , лъжлив както винаги . Няма как да се опазите от народната "любов" бе паразити кумуноидни ....

    18:39 31.08.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    АНТОН КУТЕВ Е ДОКУМЕНТИРАН КАТО ЧЛЕН НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БСП , ЗАЕДНО С НИНОВА И ЙОТОВА ДА ХВАЛИ
    ЕВГЕНИ УЗУНОВ ОТ ОПГ СИК И ЦК НА ДКМС :)
    ......

    18:41 31.08.2026

  • 11 !!!?

    10 1 Отговор
    Аха,...ще излязат милиционерите виновни, а не словаците на Мистър Кеш, които са им наредили да озаптят Гергана от Струмяни !!!

    18:42 31.08.2026

  • 12 !!!?

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Абе,":

    Е, какво като е украинското знаме...да не е целунала Корана на Кадиров като Путлер !???

    18:44 31.08.2026

  • 13 Майора

    7 0 Отговор
    Ало Кутев , каква борба с олигархията , след като сте подкрепени от пидсъдимите олигарси начело с Черепа , Бобокови , Василев и сие?И стига обвинява полицията нали за нея отговаря ваш министър! Икато искате икономии , тръгнете от вас и направете така че в най бедната страна от ЕС да не получавате най големи заплати , ами да видим как ще изкарате един месец с една минимална пенсия! И недейте обвинява другите , вие след 1990 изнесохте парите на хората , фалирахте банките , създадохте мутри и олигарси и продължавате да управлявате!

    18:48 31.08.2026

  • 14 Радев е знаел кой стои пред него, както

    4 0 Отговор
    и Охраната Му, както и МВР-то, жал ми е за бедната Българска Млада Майка, която в един момент е помислила че Президента е Човек от Народа.

    Политиката е за его маниаци и тежко комплексирани фигури като Мутро Ганчо от Банкя - Бойко Методиев Борисов.

    Последно, действието се развива на един метър от Премиера, като същият бивш Президент и Сегашен Президент остава абсолютно равнодушен към случващото.
    Не взимане на отношение на Премиера по случаят, тогава и до ден днешен е одобрение за действията и бездействията на НСО, МВР.

    Радев да си намери си по добър ПР.

    18:51 31.08.2026

  • 15 Швейк

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абе,":

    Вие копейките наистина сте за психиатрията!

    18:51 31.08.2026

  • 16 СВО 1 649 дни РЕЗИЛ

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абе,":

    Според Кутев "Защото България е православна, славянска и пише на кирилица" и нито Северна Македония, нито Украйна са славянски страни.

    Явно това е нормално за наследника на една болшевишка фамилия (в т.ч. баща известен столичен партиен секретар, многократно награждаван с партийни отличия за добра работа в името на Партията), московски възпитаник, членувал в наследника на онази партия и член на националния съвет на НД „Русофили“, сътрудничил на Радев като президент за какво ли не. Сега е функционер в неговата партия, експерт по всичко и с претеция да е едно от знаковите лица. В лидерските партии това е малко сложно, но е повод за самочувствие.

    18:52 31.08.2026

  • 17 Да се чете Сегашен

    1 0 Отговор
    Премиер.

    18:53 31.08.2026

  • 18 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Георги":

    7 сериозно хахаха премиера божеството ли хахаха Откога България стана собственост на премиера Оставка незабавна на цялата регресия Защо теб или жена ти ако изобщо имаш не подхванат ей тъй няколко полицаи да влачат арестуват тогава Оставка на червените бкп които овладяха държава институции всичко и

    18:56 31.08.2026

  • 19 Анонимен

    2 0 Отговор
    Бкп дъртите комунисти кога спечелиха изборите кутевите вън от българската ни демокрация

    18:58 31.08.2026

  • 20 В затвора мунчо и пасмината му

    2 0 Отговор
    Ограбили България до шушка

    18:59 31.08.2026

  • 21 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хайде":

    8 по нагли и корумпирани от теб и онези по сайтовете които нон стоп защитавате кутевите червени бк няма

    18:59 31.08.2026

  • 22 МунчоЛЕТ

    1 0 Отговор
    Лъжете да лъжем, другари!

    19:00 31.08.2026

  • 23 Анонимен

    1 0 Отговор
    90 години кутевите не фалираха ли държавата ни и същите бкп кутеви заграбиха де що имаше вън червени олигарси сега и сте безнаказани

    19:01 31.08.2026

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