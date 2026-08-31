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Ливърпул официално привлече Брадли Баркола

Ливърпул официално привлече Брадли Баркола

31 Август, 2026 16:47 541 1

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Френският национал подписа дългосрочен договор и ще носи номер 29

Ливърпул официално привлече Брадли Баркола - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул официално обяви привличането на Брадли Баркола, считан за един от най-обещаващите таланти на френския футбол. 23-годишният нападател, който до момента блестеше с екипа на Пари Сен Жермен, вече е част от амбициозния проект на "червените" от Мърсисайд.

Макар клубът да не разкрива публично точната продължителност на контракта, източници близки до преговорите твърдят, че Баркола ще остане на "Анфийлд" поне до лятото на 2031 година. Това е ясен сигнал за дългосрочните планове на Ливърпул и желанието им да изградят нова генерация около млади и перспективни футболисти.

Сделката между Ливърпул и Пари Сен Жермен е една от най-значимите за сезона. Първоначалната трансферна сума възлиза на внушителните 125 милиона евро, като при изпълнение на определени бонуси тя може да достигне до 145 милиона евро. Това поставя Баркола сред най-скъпите попълнения в историята на английския клуб.

Френският национал ще продължи да носи любимия си номер 29, с който се състезаваше и в Париж.

През последните три години Баркола се утвърди като ключова фигура в състава на ПСЖ, където спечели три шампионски титли на Франция, два пъти вдигна трофея в Шампионската лига и два пъти триумфира в Суперкупата на Европа.


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  • 1 Сатана Z

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    Добре дошъл на Анфийлд!

    17:40 31.08.2026

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