Ювентус на прага на нов трансфер: Германският нападател Ник Волтемаде пристига от Нюкасъл

Ювентус е на крачка от привличането на германския национал Ник Волтемаде. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, 24-годишният нападател е изразил категоричното си желание да облече черно-бялата фланелка и да се присъедини към тима от Торино под наем.

Двата клуба са в напреднала фаза на разговорите, като основните детайли около трансферната сума и разпределението на заплатата на Волтемаде все още се уточняват. Любопитен момент е, че в договора няма да бъде включена задължителна клауза за откупуване на играча през лятото на 2027 година – ход, който дава гъвкавост и на двете страни.

Волтемаде вече има зад гърба си два мача за „свраките“ от началото на новия сезон във Висшата лига. През изминалата кампания германецът впечатли с 33 участия и 8 попадения в английския елит – резултат, който не остана незабелязан от скаутите на Юве.