Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ювентус на прага на нов трансфер: Германският нападател Ник Волтемаде пристига от Нюкасъл

Ювентус на прага на нов трансфер: Германският нападател Ник Волтемаде пристига от Нюкасъл

31 Август, 2026 20:24 254 0

  • ювентус-
  • национал-
  • ник волтемаде-
  • фабрицио романо-
  • нападател-
  • торино

Преговорите между двата клуба навлизат в решителна фаза

Ювентус на прага на нов трансфер: Германският нападател Ник Волтемаде пристига от Нюкасъл - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ювентус е на крачка от привличането на германския национал Ник Волтемаде. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, 24-годишният нападател е изразил категоричното си желание да облече черно-бялата фланелка и да се присъедини към тима от Торино под наем.

Двата клуба са в напреднала фаза на разговорите, като основните детайли около трансферната сума и разпределението на заплатата на Волтемаде все още се уточняват. Любопитен момент е, че в договора няма да бъде включена задължителна клауза за откупуване на играча през лятото на 2027 година – ход, който дава гъвкавост и на двете страни.

Волтемаде вече има зад гърба си два мача за „свраките“ от началото на новия сезон във Висшата лига. През изминалата кампания германецът впечатли с 33 участия и 8 попадения в английския елит – резултат, който не остана незабелязан от скаутите на Юве.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове