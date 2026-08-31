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Левски прати Стипе Вуликич в Септември София

Левски прати Стипе Вуликич в Септември София

31 Август, 2026 19:47 420 0

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  • първа лига

Защитникът отива при "виолетовите" под наем

Левски прати Стипе Вуликич в Септември София - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски преотстъпи защитника Стипе Вуликич на Септември София. Договорът е за наем до края на 2026 г., съобщиха от клуба.

Стипе Вуликич е роден на 23 януари 2001 година. За представителния отбор на ПФК „Левски“ има записани 5 мача. Дебютира със синия екип на 9 март 2026 година при победата с 1:0 на стадион „Георги Аспарухов“ над „Локомотив“ (Пловдив).

С този ход "сините" си освободиха квота за един чужденец, която се очаква да бъде запълнена с нов трансфер в близките дни.


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