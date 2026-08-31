Левски прати Стипе Вуликич в Септември София

Левски преотстъпи защитника Стипе Вуликич на Септември София. Договорът е за наем до края на 2026 г., съобщиха от клуба.

Стипе Вуликич е роден на 23 януари 2001 година. За представителния отбор на ПФК „Левски“ има записани 5 мача. Дебютира със синия екип на 9 март 2026 година при победата с 1:0 на стадион „Георги Аспарухов“ над „Локомотив“ (Пловдив).

С този ход "сините" си освободиха квота за един чужденец, която се очаква да бъде запълнена с нов трансфер в близките дни.