Димитър Кузманов ще играе в основната схема в Порто

Димитър Кузманов се класира за основната схема на сингъл на тенис турнира на клей от сериите „Чалънджър 75" в Порто (Португалия), който е с награден фонд 97 640 евро.

33-годишният тенисист, поставен под №3 в квалификациите, записа втора поредна победа, като се наложи над Максим Жанвие (Франция) с 6:4, 4:6, 6:2 за два часа и 12 минути игра.



Българинът допусна пробив още в първия гейм на втория сет, но не успя да го върне и загуби частта с 4:6. Така се стигна до решаващия трети сет, в който българинът спечели четири поредни гейма от 2:2 до 6:2 и триумфира с победата.



С този успех Димитър Кузманов заработи 4 точки за ранглистата на АТП, в която през тази седмица заема 382-рото място.