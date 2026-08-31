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Димитър Кузманов ще играе в основната схема в Порто

Димитър Кузманов ще играе в основната схема в Порто

31 Август, 2026 20:06 319 0

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  • португалия

33-годишният българин се наложи над Максим Жанвие от Франция

Димитър Кузманов ще играе в основната схема в Порто - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Димитър Кузманов се класира за основната схема на сингъл на тенис турнира на клей от сериите „Чалънджър 75" в Порто (Португалия), който е с награден фонд 97 640 евро.

33-годишният тенисист, поставен под №3 в квалификациите, записа втора поредна победа, като се наложи над Максим Жанвие (Франция) с 6:4, 4:6, 6:2 за два часа и 12 минути игра.


Българинът допусна пробив още в първия гейм на втория сет, но не успя да го върне и загуби частта с 4:6. Така се стигна до решаващия трети сет, в който българинът спечели четири поредни гейма от 2:2 до 6:2 и триумфира с победата.


С този успех Димитър Кузманов заработи 4 точки за ранглистата на АТП, в която през тази седмица заема 382-рото място.


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