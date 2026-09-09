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Димитър Кузманов ще играе четвъртфинал в Истанбул

Димитър Кузманов ще играе четвъртфинал в Истанбул

9 Септември, 2026 14:39 297 0

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Българинът ще участва и в надпреварата на двойки

Димитър Кузманов ще играе четвъртфинал в Истанбул - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 75" в Истанбул (Турция), който е с награден фонд 107 000 долара.

33-годишният българин победи във втория кръг с 6:4, 7:5 Вадим Урсу от Украйна за точно два часа игра.

Кузманов изостана с 0:2 в началото на мача, но успя да изравни за 2:2. След 4:4 българинът спечели два поредни гейма и затвори първия сет с 6:4 в своя полза.

Кузманов изпусна два мачбола при 5:4 и сервис на Урсу във втората част, но след 5:5 взе два поредни гейма и триумфира с победата.


За успеха си Кузманов заработи 12 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е под №382. За място на полуфиналите той ще играе срещу победителя от мача между Аролд Майо (Франция) и квалификанта Адриан Бойтан (Румъния).


Българинът ще участва и в надпреварата на двойки. Кузманов и Луис Веселс (Германия) ще играят по-късно днес в първия кръг срещу четвъртите поставени Алекс Ернандес (Мексико) и Иван Курбело (Испания).


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