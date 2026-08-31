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Това беше: Лионел Меси затваря страницата с Аржентина

Това беше: Лионел Меси затваря страницата с Аржентина

31 Август, 2026 19:05 575 0

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Футболната икона се сбогува с националния отбор след две десетилетия триумфи и емоции

Това беше: Лионел Меси затваря страницата с Аржентина - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Светът на футбола се сблъска с новината, която мнозина се надяваха никога да не чуят – Лионел Меси, безспорният крал на аржентинския футбол, официално обяви, че слага край на своята бляскава кариера с националния отбор. Съобщението дойде чрез емоционален пост в социалните мрежи, който разтърси феновете по цялото земно кълбо.

Меси не просто игра за Аржентина – той я превърна в символ на мечтите и победите. С екипа на "гаучосите" той изигра рекордните 207 мача, отбеляза феноменалните 125 гола и асистира за още 65 попадения. В колекцията му блестят всички възможни трофеи: Световната купа през 2022 г., две титли от Копа Америка (2021, 2024), Финалисима (2022), както и златен олимпийски медал от Пекин 2008 и световна титла за младежи през 2005 г.

В прощалното си послание Меси не скри болката от раздялата: "След дълги размисли и тежки емоции, дойде моментът да се оттегля. Винаги съм давал сърцето си за Аржентина, борих се за всяка победа и се гордея, че бях част от този отбор. Сега е време младите таланти да поемат щафетата". Той благодари на семейството си, треньорите, съотборниците и милионите фенове, които го подкрепяха през всички върхове и спадове. Меси обеща, че ще остане верен привърженик на "Албиселесте" и ще подкрепя отбора от трибуните.

Трофеи и индивидуални отличия:

Световно първенство: 1 титла (2022), 2 сребърни медала (2014, 2026)

Копа Америка: 2 титли (2021, 2024)

Финалисима: 1 трофей (2022)

Олимпийски игри: Златен медал (2008)

Световно за младежи: 1 титла (2005)

Златна топка на Мондиал: 2 пъти (2014, 2022) – единствен в историята

Най-добър играч на Копа Америка: 2 пъти (2015, 2021)

Сбогуването на Меси с националния отбор бележи края на една незабравима ера. Той оставя след себе си не само купища трофеи, но и милиони вдъхновени сърца.

"Благодаря на Бог, че ме направи аржентинец", завърши той, изпращайки послание на любов и гордост към родината си.


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