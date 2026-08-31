Ахмед Хикмет се завръща в Берое като старши треньор

Ахмед Хикмет, добре познато име сред феновете на Берое, официално пое поста старши треньор на отбора от Стара Загора. Решението идва след освобождаването на Владимир Манчев, което бе обявено в неделя, и бележи началото на нова страница за "зелените".

41-годишният специалист не е непознат на футболната общественост. Последната му спирка бе Спортист Своге, където през изминалия сезон успя да изпълни поставената задача и да запази тима във Втора лига. Преди това Хикмет е ръководил съставите на Ямбол и Академик Свищов, а също така е трупал ценен опит в детско-юношеските школи на водещи клубове като Левски, ЦСКА 1948 и Янтра.

Ахмед Хикмет не е чужд на стадион "Берое". В периода между 2008 и 2010 година той защитаваше цветовете на старозагорци като футболист, а сега се завръща, за да вдъхне нов живот на отбора от треньорската скамейка.

След шест изиграни кръга във Втора лига, Берое заема осмата позиция с актив от 10 точки. Всички погледи са насочени към предстоящия двубой на 3 септември, когато Хикмет ще направи своя дебют начело на заралии в домакински мач срещу Монтана.