Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ахмед Хикмет се завръща в Берое като старши треньор

Ахмед Хикмет се завръща в Берое като старши треньор

31 Август, 2026 22:08 410 0

  • ахмед хикмет-
  • берое-
  • старши треньор-
  • стара загора-
  • владимир манчев-
  • втора лига

Нов етап за заралии: Бившият играч поема кормилото

Ахмед Хикмет се завръща в Берое като старши треньор - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ахмед Хикмет, добре познато име сред феновете на Берое, официално пое поста старши треньор на отбора от Стара Загора. Решението идва след освобождаването на Владимир Манчев, което бе обявено в неделя, и бележи началото на нова страница за "зелените".

41-годишният специалист не е непознат на футболната общественост. Последната му спирка бе Спортист Своге, където през изминалия сезон успя да изпълни поставената задача и да запази тима във Втора лига. Преди това Хикмет е ръководил съставите на Ямбол и Академик Свищов, а също така е трупал ценен опит в детско-юношеските школи на водещи клубове като Левски, ЦСКА 1948 и Янтра.

Ахмед Хикмет не е чужд на стадион "Берое". В периода между 2008 и 2010 година той защитаваше цветовете на старозагорци като футболист, а сега се завръща, за да вдъхне нов живот на отбора от треньорската скамейка.

След шест изиграни кръга във Втора лига, Берое заема осмата позиция с актив от 10 точки. Всички погледи са насочени към предстоящия двубой на 3 септември, когато Хикмет ще направи своя дебют начело на заралии в домакински мач срещу Монтана.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове