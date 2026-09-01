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Грийлиш се връща в Евертън под наем от Сити

Грийлиш се връща в Евертън под наем от Сити

1 Септември, 2026 07:29 373 0

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  • висша лига

Грийлиш стартира кампанията 2026/2027 с екипа на Манчестър Сити и дори изигра един мач за "небесносините", записвайки 14 игрови минути

Грийлиш се връща в Евертън под наем от Сити - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нападателят на Манчестър Сити Джак Грийлиш почти сигурно ще се завърне в Евертън. Според авторитетния спортен журналист и специалист по трансферна политика Фабрицио Романо играчът на "гражданите" ще мине медицински прегледи при "карамелите" в сутринта на днешния 1 септември (вторник) и по-късно ще подпише отново с тима, където се подвизаваше под наем и през миналия сезон.

Грийлиш стартира кампанията 2026/2027 с екипа на Манчестър Сити и дори изигра един мач за "небесносините", записвайки 14 игрови минути. Твърди се, че лично мениджърът на тима от Ливърпул Дейвид Мойс е настоял за завръщането на играча на "Хил Дикинсън".

Грийлиш ще хвърли котва откъм "синята" част на река Мърси отново като наемник, за което се твърди, че лично той е дал "зелена светлина".


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