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Манчестър Сити вади близо 80 милиона евро за заместник на проваления трансфер на Гакпо

Манчестър Сити вади близо 80 милиона евро за заместник на проваления трансфер на Гакпо

1 Септември, 2026 11:57 493 0

  • манчестър сити-
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  • футбол-
  • трансфер

Очаква се сделката да бъде финализирана в следващите часове

Манчестър Сити вади близо 80 милиона евро за заместник на проваления трансфер на Гакпо - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити ще се подсили с крилото на Евертън Илиман Ндиайе, твърдят реномирани източници на Острова. Това се случва, след като "гражданите" претърпяха крах с привличането на Коди Гакпо, тъй като Ливърпул отхвърли оферта от близо 100 милиона евро за своя футболист.

Сега Манчестър Сити ще извади близо 80 милиона евро да услугите на Ндиайе, който е готов да премине при Енцо Мареска, след като преди няколко дни се считаше за сигурно ново попълнение на Тотнъм. Сити обаче пристигна с по-добро индивидуално предложение, както за футболиста, така и за неговия клуб. Очаква се сделката да бъде финализирана в следващите часове и Ндиайе да премине медицински прегледи, преди да се превърне в ново попълнение за Манчестър Сити.

През миналия сезон футболистът, който е на 26 години, изигра 32 мача във Висшата лига, в които се отчете с шест гола и три асистенции.


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