Бранител на Левски: Вдигнахме се след отпадането от Шампионска лига

Кристиан Макун коментира победата на Левски с 3:1 при гостуването на Ботев Пловдив. Венецуелският защитник публикува материал в личния си сайт, в който акцентира върху реакцията на „сините“ след тежкото отпадане от АЕК Атина в плейофите на Шампионската лига.

Макун започна като титуляр на „Колежа“ и остана на терена през всичките 90 минути. Левски поведе с 2:0, домакините намалиха и получиха възможност да изравнят от дузпа, но не се възползваха от нея. Впоследствие столичани стигнаха до трети гол и затвърдиха шестата си поредна победа в първенството.

„Беше много труден мач срещу съперник, който прави нещата добре. Играхме на хубав терен, а противникът направи много интересен мач. Щастлив съм от представянето на отбора, защото се вдигнахме след отпадането от Шампионската лига“, заяви Макун.

Венецуелският национал обърна внимание и на конкуренцията в състава на Хулио Веласкес, определяйки я като една от причините за силното представяне на Левски от началото на сезона.

„Всички даваме своя принос и показахме, че всеки е готов да играе, да се справя добре и да показва най-добрата си версия във всеки един момент. Това е ключът, който ни доведе до сегашното положение“, посочи защитникът.

Макун е неизменен титуляр за Левски в първенството през настоящата кампания. Той е изиграл изцяло и шестте шампионатни срещи на „сините“ до момента, като все още няма получен картон.

Защитникът подчерта и представянето на отбора в дефанзивен план. Левски е допуснал само три попадения в шестте си мача и е с най-добрата защита в Първа лига.

„Това беше още един мач и съм доволен от начина, по който вършим нещата. Допуснали сме малко голове и трябва да продължим да работим, за да даваме своя принос и в дефанзивен план“, добави Макун.

След успеха в Пловдив Левски е лидер в класирането с 18 точки и мач по-малко. Следващото изпитание за „сините“ е отложеният шампионатен двубой със Славия.