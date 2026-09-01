Стан Вавринка с последен танц на Големия шлем

Сензационен сблъсък, изпълнен с емоции и спортна драма, беляза последното участие на Стан Вавринка в турнирите от Големия шлем. На 41 години, швейцарският ветеран изигра последния си мач на най-голямата сцена, отстъпвайки пред мощния Матео Беретини в първия кръг на Откритото първенство на САЩ. Италианецът надделя с 7:6(4), 7:6(3), 6:0 след почти три часа битка, но Вавринка напусна корта с високо вдигната глава и аплодисментите на публиката.

Вавринка, който вече обяви, че това ще е последният му сезон като професионалист, получи уайлд кард за участие в основната схема на US Open – жест на уважение към неговата изключителна кариера. Възможността се откри след контузията и оттеглянето на американския талант Патрик Кипсън, а швейцарецът не пропусна да се възползва, за да се сбогува с любимата публика в Ню Йорк, където през 2016 г. изживя един от най-големите си триумфи.

Стан Вавринка ще остане в историята като един от малцината, които са покорили три различни турнира от Големия шлем – Австралия (2014), Ролан Гарос (2015) и US Open (2016). Със своята борбеност, характер и впечатляваща игра, той се нареди сред великите на съвременния тенис, оставяйки незаличима следа в спорта.

Двубоят между Вавринка и Беретини започна равностойно, като първите два сета се решиха в тайбрек – арена, на която италианецът демонстрира по-здрави нерви и хладнокръвие. В третата част физическата свежест на Беретини си каза думата и той затвори мача безапелационно.

След победата си над швейцарската легенда, Матео Беретини ще се изправи срещу аржентинеца Мариано Навоне, който поднесе сензацията на турнира, елиминирайки Новак Джокович.

Merci, Stan 🫶



Thank you for the memories you gave us all in New York ✨@usopen | #USOpen | @stanwawrinka pic.twitter.com/tcJZOlgZbT — ATP Tour (@atptour) August 31, 2026