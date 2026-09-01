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Александър Везенков отказа ново приключение в НБА

Александър Везенков отказа ново приключение в НБА

1 Септември, 2026 20:36 628 4

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Българската баскетболна звезда отказа предложение от Минесота Тимбъруулвс, избирайки сигурността и успехите в Европа

Александър Везенков отказа ново приключение в НБА - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изключителният талант на българския баскетбол Александър Везенков отново привлече вниманието на отвъдокеанските клубове, но този път отговорът му бе категоричен – „Не, благодаря!“. Според информация на гръцкото издание sportime.gr, ръководството на Минесота Тимбъруулвс е отправило сериозна оферта към Везенков, предлагайки му ключова роля в състава. Въпреки това, българският национал е предпочел да остане верен на Олимпиакос, където се чувства на върха на възможностите си.

След кратък престой в Сакраменто Кингс през сезон 2023/2024, където не успя да разгърне пълния си потенциал поради ограничено игрово време, Везенков се завърна в гръцкия гранд Олимпиакос. Именно там, между 2018 и 2023 година, той изгради репутацията си на един от най-добрите баскетболисти в Европа.

В края на сезон 2025/2026 Александър Везенков сбъдна най-голямата си мечта – триумф в Евролигата. В драматичен финал срещу Реал Мадрид, Олимпиакос, воден от българския си ас, надделя с 92:85 и вдигна трофея, който дълго време убягваше на Везенков. Този успех затвърди статута му на истинска легенда не само в родината, но и на европейската сцена.

Везенков не крие удовлетворението си от живота и кариерата в Олимпиакос. Според близки до клуба, той не проявява интерес към ново предизвикателство в НБА, предпочитайки да продължи да пише история в Европа.


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    Адмирации за този талант.

    20:39 01.09.2026

  • 2 Емил

    2 6 Отговор
    Добре е ,че разбира че не е за там,няма и да бъде.Взе си петте пари и се върна с подвита опашка в Европа.Все пак изигра около 10 минути за цял сезон.

    20:48 01.09.2026

  • 3 много мъдро

    0 0 Отговор
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    20:59 01.09.2026

  • 4 Алеко Константинов го е казал

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