Александър Везенков отказа ново приключение в НБА

Изключителният талант на българския баскетбол Александър Везенков отново привлече вниманието на отвъдокеанските клубове, но този път отговорът му бе категоричен – „Не, благодаря!“. Според информация на гръцкото издание sportime.gr, ръководството на Минесота Тимбъруулвс е отправило сериозна оферта към Везенков, предлагайки му ключова роля в състава. Въпреки това, българският национал е предпочел да остане верен на Олимпиакос, където се чувства на върха на възможностите си.

След кратък престой в Сакраменто Кингс през сезон 2023/2024, където не успя да разгърне пълния си потенциал поради ограничено игрово време, Везенков се завърна в гръцкия гранд Олимпиакос. Именно там, между 2018 и 2023 година, той изгради репутацията си на един от най-добрите баскетболисти в Европа.

В края на сезон 2025/2026 Александър Везенков сбъдна най-голямата си мечта – триумф в Евролигата. В драматичен финал срещу Реал Мадрид, Олимпиакос, воден от българския си ас, надделя с 92:85 и вдигна трофея, който дълго време убягваше на Везенков. Този успех затвърди статута му на истинска легенда не само в родината, но и на европейската сцена.

Везенков не крие удовлетворението си от живота и кариерата в Олимпиакос. Според близки до клуба, той не проявява интерес към ново предизвикателство в НБА, предпочитайки да продължи да пише история в Европа.