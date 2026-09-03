Новини
Спорт »
Баскетбол »
Лос Анджелис Клипърс понесе тежък удар от НБА заради Кауай Ленард

Лос Анджелис Клипърс понесе тежък удар от НБА заради Кауай Ленард

3 Септември, 2026 08:29 462 1

  • баскетбол-
  • новина-
  • лос анджелис клипърс-
  • наказания-
  • нба-
  • кауай ленард

Глоба от 30 милиона долара, отнети драфт избори и забрани – тежки последици за клуба и звездата му

Лос Анджелис Клипърс понесе тежък удар от НБА заради Кауай Ленард - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В сряда вечерта баскетболната общественост бе разтърсена от новината, че Лос Анджелис Клипърс са изправени пред едни от най-строгите наказания в историята на НБА. Причината – сериозни нарушения, свързани със заплатата на звездата Кауай Ленард, който от години е емблематичното лице на отбора

Ръководството на лигата не прояви никаква милост. На Клипърс бяха отнети пет избора от първия кръг на драфта за периода 2029-2033 година – удар, който може да промени бъдещето на франчайза за десетилетие напред. Освен това, собственикът Стив Балмър бе глобен с колосалните 30 милиона долара и получи забрана да участва в управлението на клуба и лигата през следващите 12 месеца. Подобни мерки рядко се виждат в света на професионалния спорт.

Самият Кауай Ленард също не остана незасегнат. Заради съмненията, че е получавал възнаграждение по неофициални канали, той бе санкциониран със 700 000 долара. Въпреки това, звездният баскетболист ще продължи да играе, тъй като не бе отстранен от участие в мачовете. Бившият му агент Денис Робъртсън обаче понесе най-тежкото наказание – вече няма право да работи в НБА.

Този скандал бележи края на един от най-мащабните разследвания в историята на лигата. Въпросителните около бъдещето на Клипърс и ролята на сърбина Дарко Раякович тепърва ще намират своите отговори. Междувременно, Торонто Раптърс, които преди време се отказаха от сделка за Ленард, може би ще се опитат отново да го привлекат.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 123

    0 0 Отговор
    Умно... криеш данъци и накрая си ги плащаш десеторно! Браво на разследващите и факта, че са хванали умниците ! Като гледам глобата от 30 милиона за клуба и 700 хил за спортиста, май не е десеторно а бая повече пъти ще си платят обратно неплатените данъци (което е кражба).

    08:48 03.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове