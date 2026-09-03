Лос Анджелис Клипърс понесе тежък удар от НБА заради Кауай Ленард

В сряда вечерта баскетболната общественост бе разтърсена от новината, че Лос Анджелис Клипърс са изправени пред едни от най-строгите наказания в историята на НБА. Причината – сериозни нарушения, свързани със заплатата на звездата Кауай Ленард, който от години е емблематичното лице на отбора

Ръководството на лигата не прояви никаква милост. На Клипърс бяха отнети пет избора от първия кръг на драфта за периода 2029-2033 година – удар, който може да промени бъдещето на франчайза за десетилетие напред. Освен това, собственикът Стив Балмър бе глобен с колосалните 30 милиона долара и получи забрана да участва в управлението на клуба и лигата през следващите 12 месеца. Подобни мерки рядко се виждат в света на професионалния спорт.

Самият Кауай Ленард също не остана незасегнат. Заради съмненията, че е получавал възнаграждение по неофициални канали, той бе санкциониран със 700 000 долара. Въпреки това, звездният баскетболист ще продължи да играе, тъй като не бе отстранен от участие в мачовете. Бившият му агент Денис Робъртсън обаче понесе най-тежкото наказание – вече няма право да работи в НБА.

Този скандал бележи края на един от най-мащабните разследвания в историята на лигата. Въпросителните около бъдещето на Клипърс и ролята на сърбина Дарко Раякович тепърва ще намират своите отговори. Междувременно, Торонто Раптърс, които преди време се отказаха от сделка за Ленард, може би ще се опитат отново да го привлекат.