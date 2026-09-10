22-годишна Зейнеп Местан стана първата жена начело на мъжки футболен тим в Турция

Любопитна новина разтърси спортните среди в Турция – за първи път в историята на страната жена ще застане начело на мъжки футболен клуб. Само на 22 години, харизматичната Зейнеп Местан поема поста старши треньор на Тургутлуспор – отбор, състезаващ се в шестата дивизия на турския футбол.

Зейнеп Местан не е непознато име за футболните фенове в Турция. Като бивша футболистка, тя започва своята спортна кариера през 2019 година и бързо се утвърждава като една от най-обещаващите млади състезателки. Последният ѝ клуб е местен тим от третата дивизия на женския футбол, където оставя ярка следа преди да прекрати активната си кариера през 2025 година.

След като окачва бутонките, Зейнеп не изоставя любимата игра. Тя получава официален треньорски лиценз от Турската футболна федерация и веднага е привлечена като технически директор в Тургутлуспор. Сега, с новия сезон, клубът ѝ гласува пълно доверие и я назначава за старши треньор, поверявайки ѝ развитието на отбора и реализирането на амбициозен спортен проект. -

Ръководството на Тургутлуспор изрази своята подкрепа към младата наставничка с официално изявление: „С огромно удоволствие обявяваме, че Зейнеп Местан ще води нашия отбор през новия сезон. Вярваме, че под нейно ръководство Тургутлуспор ще постигне нови успехи и ще вдъхнови както играчите, така и нашите верни привърженици“.