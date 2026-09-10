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22-годишна Зейнеп Местан стана първата жена начело на мъжки футболен тим в Турция

22-годишна Зейнеп Местан стана първата жена начело на мъжки футболен тим в Турция

10 Септември, 2026 22:06 1 030 8

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Младост, амбиция и новаторство разтърсват футболната сцена в южната ни съседка

22-годишна Зейнеп Местан стана първата жена начело на мъжки футболен тим в Турция - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Любопитна новина разтърси спортните среди в Турция – за първи път в историята на страната жена ще застане начело на мъжки футболен клуб. Само на 22 години, харизматичната Зейнеп Местан поема поста старши треньор на Тургутлуспор – отбор, състезаващ се в шестата дивизия на турския футбол.

Зейнеп Местан не е непознато име за футболните фенове в Турция. Като бивша футболистка, тя започва своята спортна кариера през 2019 година и бързо се утвърждава като една от най-обещаващите млади състезателки. Последният ѝ клуб е местен тим от третата дивизия на женския футбол, където оставя ярка следа преди да прекрати активната си кариера през 2025 година.

След като окачва бутонките, Зейнеп не изоставя любимата игра. Тя получава официален треньорски лиценз от Турската футболна федерация и веднага е привлечена като технически директор в Тургутлуспор. Сега, с новия сезон, клубът ѝ гласува пълно доверие и я назначава за старши треньор, поверявайки ѝ развитието на отбора и реализирането на амбициозен спортен проект. -

Ръководството на Тургутлуспор изрази своята подкрепа към младата наставничка с официално изявление: „С огромно удоволствие обявяваме, че Зейнеп Местан ще води нашия отбор през новия сезон. Вярваме, че под нейно ръководство Тургутлуспор ще постигне нови успехи и ще вдъхнови както играчите, така и нашите верни привърженици“.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И аз заради

    9 2 Отговор
    тази мацка бих тичал на терена като обезумял...

    22:08 10.09.2026

  • 2 Николова , София

    3 6 Отговор
    Миз.ливи наци.я и тук и там

    22:11 10.09.2026

  • 3 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    7 5 Отговор
    Абсолютна загуба на тяло и потенциал. Да спира с футбола, докато е време. Или поне да й е като хоби, от другото се изкарват много повече пари.

    Коментиран от #4, #5

    22:13 10.09.2026

  • 4 Рая

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":

    Много глупаво изказване. Никоя жена не може да изкара пари с вдигане на краката, колкото се изкарват от футбола.

    Коментиран от #7

    22:19 10.09.2026

  • 5 Зейнеб

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":

    Ти колко изкарваш на месец от това

    22:19 10.09.2026

  • 6 хихи

    10 1 Отговор
    Чок Гюзел Ханъм

    22:20 10.09.2026

  • 7 Спортът не е това, което беше

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Рая":

    Футболът се превърна в спектакъл за малоумници. Португалската примадона го направи очевидно за всички.🤭

    22:34 10.09.2026

  • 8 грУЙО

    1 0 Отговор
    Нема да стане . Футболистите ще я гледат като дупка с Мазга.

    23:06 10.09.2026

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