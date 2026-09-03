Стефан Велков подписа със Сьондерийске

Стефан Велков, един от най-опитните български централни защитници, поема по нов път в датския футбол. След четири успешни сезона с екипа на Вейле, където изигра впечатляващите 113 срещи, 29-годишният футболист официално се присъедини към амбициозния тим на Сьондерийске. Договорът му с новия клуб е за три години, а Велков ще носи фланелката с номер 21.

"Изключително съм щастлив от тази възможност! Денят беше изпълнен с напрежение и емоции, тъй като за първи път сменям клуб в последния ден на трансферния прозорец. Всичко се разви по най-добрия начин и съм благодарен за това. Очаквам с нетърпение да се запозная с новите си съотборници и да зарадвам феновете на Сьондерийске," сподели Велков пред официалния сайт на клуба.

Преди да се утвърди в Дания, Велков е защитавал цветовете на родния Славия, а футболните му пътеки го отвеждат и в Нидерландия (Ден Бош, Валвейк) и Германия (Юрдинген, Дуисбург). Освен клубните си изяви, той има и два мача за националния отбор на България.