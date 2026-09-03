Новини
Спорт »
Световен футбол »
Стефан Велков подписа със Сьондерийске

Стефан Велков подписа със Сьондерийске

3 Септември, 2026 11:12 452 0

  • стефан велков-
  • футбол-
  • вейле-
  • сьондерийске

Българският защитник продължава кариерата си на север

Стефан Велков подписа със Сьондерийске - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Стефан Велков, един от най-опитните български централни защитници, поема по нов път в датския футбол. След четири успешни сезона с екипа на Вейле, където изигра впечатляващите 113 срещи, 29-годишният футболист официално се присъедини към амбициозния тим на Сьондерийске. Договорът му с новия клуб е за три години, а Велков ще носи фланелката с номер 21.

"Изключително съм щастлив от тази възможност! Денят беше изпълнен с напрежение и емоции, тъй като за първи път сменям клуб в последния ден на трансферния прозорец. Всичко се разви по най-добрия начин и съм благодарен за това. Очаквам с нетърпение да се запозная с новите си съотборници и да зарадвам феновете на Сьондерийске," сподели Велков пред официалния сайт на клуба.

Преди да се утвърди в Дания, Велков е защитавал цветовете на родния Славия, а футболните му пътеки го отвеждат и в Нидерландия (Ден Бош, Валвейк) и Германия (Юрдинген, Дуисбург). Освен клубните си изяви, той има и два мача за националния отбор на България.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове