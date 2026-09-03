Близо 2100 контейнера са подменени в София от началото на юни

Като част от регулярните дейности за поддържане на чистотата в града, във всички райони на София продължават почистването и дезинфекцията на контейнерите за битови отпадъци, както и подмяната на технически неизправните съдове. От началото на юни до момента са подменени близо 2100 технически неизправни контейнера и улични кошчета. Целта е съдовете да бъдат в добро хигиенно и техническо състояние, а пространството около тях - чисто и добре поддържано.

Дейностите по почистване и дезинфекция се извършват от фирмите по чистота по възлагане на Столичния инспекторат, съгласно график в отделните райони. През изминалите дни са измити съдовете в районите „Люлин“, „Витоша“, „Овча купел“, „Връбница“, „Илинден“, „Красна поляна“, „Красно село“, „Панчарево“, „Надежда“, „Кремиковци“ и „Лозенец“, като работата продължава и в останалите райони на София. Редовната дезинфекция спомага за поддържането на доброто хигиенно състояние на съдовете, ограничаването на неприятните миризми и замърсяването около тях.

Наред с дезинфекцията продължава и подмяната на технически неизправни съдове. Подменят се счупени и деформирани контейнери, съдове без капаци или с повредени колела, както и повредени улични кошчета, разположени по спирки на градския транспорт, площади, алеи и други обществени пространства. От началото на юни до момента са подменени повече от 920 контейнера, над 880 индивидуални кофи и близо 300 улични кошчета. Изправните съдове ограничават предпоставките за разпиляване на отпадъци около тях и позволяват нормалното им обслужване от фирмите по чистота.

Столичният инспекторат следи за качественото изпълнение на дейностите и осъществява контрол на терен. Проверява се както изпълнението на графиците за почистване и дезинфекция, така и техническото състояние на отделните съдове, а при установени неизпълнения се предприемат необходимите действия. Наложените глоби на сметопочистващите фирми от началото на годината до момента са в размер на над 418 хил. евро.

Столичната община призовава гражданите да използват контейнерите и уличните кошчета по предназначение и да не оставят отпадъци извън тях, включително, когато видят обърнати контейнери - това е начин работниците да си сигнализират, че съдът е повреден и следователно временно не може да се ползва. Отговорното изхвърляне на отпадъците допринася за поддържането на по-чиста градска среда и улеснява качественото изпълнение на дейностите по тяхното обслужване и поддръжка.