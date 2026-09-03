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Левски си отдъхна: Никола Серафимов избегна тежка травма

Левски си отдъхна: Никола Серафимов избегна тежка травма

3 Септември, 2026 10:26 417 1

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  • първа лига

Добри вести за "сините" след драмата срещу Славия

Левски си отдъхна: Никола Серафимов избегна тежка травма - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Феновете на Левски могат да си поемат дълбоко въздух – централният защитник Никола Серафимов се размина с тежка контузия, която за миг разтърси "синия" лагер по време на столичното дерби със Славия. След напрегнатите минути на терена и последвалото му транспортиране до болница, новините са повече от обнадеждаващи.

В края на първата част на двубоя в "Овча купел" северномакедонският бранител бе принуден да напусне играта, след като получи неприятен удар. Първоначалните опасения бяха за сериозни травми – извадено рамо или дори счупен лакът, което хвърли в смут щаба на Левски и хилядите привърженици. За щастие, след обстойни медицински прегледи във ВМА, стана ясно, че Серафимов е избегнал най-лошото.

Самият Никола Серафимов не закъсня да се обърне към феновете чрез социалните мрежи. Сърцатият защитник изрази признателността си за подкрепата и сподели, че въпреки първоначалния шок, всичко е приключило благополучно. "За щастие всичко мина добре и без сериозни последствия, въпреки че на пръв поглед изглеждаше страшно. Благодаря на всички за съобщенията и подкрепата. Обичам ви! Надявам се да ви видя отново на терена възможно най-скоро. Голяма победа днес! САМО ЛЕВСКИ", написа той.

Въпреки победата с 2:1 над Славия, Левски плати висока цена – освен Серафимов, травма получи и Мехди Мубарак.


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