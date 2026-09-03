Гран При на Италия 2026: Пълна програма и акценти от уикенда в Монца

Тази седмица легендарната писта в Монца ще се превърне в център на автомобилния свят, като ще приеме 13-ия кръг от шампионата на Формула 1 за сезон 2026. Освен битката на най-бързите болиди, зрителите ще могат да проследят и надпреварите във Формула 2, където ще участва българската надежда Никола Цолов, както и състезанията във Формула 3. Всички стартове и тренировки са по българско време.

Петък: Началото на състезателната треска

9:35 ч. – Първите обиколки на пистата ще направят пилотите от Формула 3 с тренировъчна сесия.

11:00 ч. – Следват младите таланти от Формула 2, които ще тестват настройките на своите болиди.

13:30 ч. – Големите звезди на Формула 1 излизат за първата си свободна тренировка.

15:00 ч. – Формула 3 влиза в квалификационен режим, за да определи стартовата решетка.

15:55 ч. – Формула 2 също ще излъчи най-бързите си пилоти в квалификацията.

17:00 ч. – Втори шанс за отборите от Формула 1 да изпипат детайлите по колите си във втората тренировка.

Събота: Квалификации и спринтове за истински фенове

10:30 ч. – Формула 3 открива деня със спринтово състезание от 18 обиколки.

12:30 ч. – Третата свободна тренировка на Формула 1 ще даде последни насоки преди квалификацията. -

15:15 ч. – Формула 2 ще предложи динамичен спринт от 21 обиколки.

17:00 ч. – Квалификацията във Формула 1 ще определи кой ще застане на полпозишън за неделното състезание.

Неделя: Кулминацията на италианския уикенд

9:15 ч. – Основното състезание във Формула 3 (22 обиколки) ще даде старт на решаващия ден.

10:45 ч. – Формула 2 ще предложи зрелищна битка в 30 обиколки.

16:00 ч. – Всички погледи ще бъдат насочени към грандиозното състезание на Формула 1 – 53 обиколки по легендарната писта в Монца.