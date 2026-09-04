Ферари блести пред родна публика: Льоклер и Хамилтън доминират в Монца

Емоциите на "Храма на скоростта" се разгоряха още с първите минути на уикенда за Гран При на Италия, където Ферари зарадва своите верни тифози с изключително представяне в откриващата свободна тренировка. Шарл Льоклер, с безупречно каране, оглави класирането с време 1:23.008 минути, демонстрирайки амбициите на Скудерията за домашната надпревара.

Монегаскът Льоклер не само впечатли с най-бързата обиколка, но и изпревари с 0.173 секунди своя съотборник Люис Хамилтън. И двамата пилоти на Ферари заложиха на средно твърдите гуми на Пирели, което им осигури солидно предимство пред конкурентите. Джордж Ръсел, Лиам Лоусън и Андреа Кими Антонели, които избраха по-меките смеси, останаха зад червените болиди, въпреки усилията си.

В челната десетка се наредиха още световният шампион Ландо Норис, Арвид Линдблад, Габриел Бортолето, Франко Колапинто и Оскар Пиастри.

Младите пилоти също получиха шанс да блеснат – Паул Арон, зад волана на болида на Пиер Гасли, се отличи с 11-о място, докато Люк Браунинг, Аюму Иваса и Колтън Херта също трупаха ценен опит на италианската писта.

Не всичко обаче премина по мед и масло. Американецът Колтън Херта бе застигнат от лош късмет – след само една летяща обиколка, повреда в болида му го принуди да спре между завоите Лесмо. Това доведе до временно прекъсване на тренировката с червен флаг, докато маршалите се справяха с отстраняването на авариралия автомобил.

Тринадесетият кръг от шампионата във Формула 1 за 2026 година тепърва набира скорост. Втората свободна тренировка на Монца е насрочена за 17:00 часа българско време, когато отборите ще продължат да търсят оптималните настройки за състезателния уикенд.