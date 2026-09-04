Ботев Враца със забрана от ФИФА

Гръм от ясно небе удари футболния клуб Ботев Враца – световната футболна централа ФИФА наложи строга забрана за картотекиране на нови играчи. Причината? Две отделни наказания, всяко от които ще важи за по три последователни трансферни прозореца. Първото решение е влязло в сила на 24 август, а второто – само няколко дни по-късно, на 3 септември.

Според неофициална информация, санкциите са резултат от неизплатени суми към бивши футболисти или треньори на клуба. Докато дълговете не бъдат погасени, Ботев Враца няма да има право да регистрира нови попълнения. Това поставя отбора в изключително трудна позиция, особено в разгара на сезона.

Началото на новата кампания в efbet Лига не бе никак розово за тима, воден от Тодор Симов. До момента врачани са събрали едва 4 точки, което допълнително усложнява ситуацията на стадион „Христо Ботев“. Без възможност за свежи сили и нови трансфери, пред отбора се очертава тежка битка за оцеляване.

Всички погледи са насочени към ръководството на клуба, което трябва спешно да намери решение на финансовите проблеми. Само изплащането на задълженията може да отключи трансферния прозорец и да даде шанс на Ботев Враца да се подсили за предстоящите предизвикателства в първенството.