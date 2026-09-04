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Диего Симоне потвърди: Хулиан Алварес се завръща в състава на Атлетико Мадрид

Диего Симоне потвърди: Хулиан Алварес се завръща в състава на Атлетико Мадрид

4 Септември, 2026 18:37 486 0

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След бурно лято и трансферни спекулации, аржентинският нападател отново е част от състава за ключовия мач срещу Атлетик Билбао

Диего Симоне потвърди: Хулиан Алварес се завръща в състава на Атлетико Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В последните седмици името на Хулиан Алварес не слиза от устата на фенове и анализатори. След като през лятото нападателят открито заяви желанието си да напусне Атлетико Мадрид и да облече екипа на Барселона, атмосферата в клуба се нажежи до червено. Трансферната сага предизвика истинска буря от емоции сред ръководството, съотборниците и привържениците на "дюшекчиите".

В навечерието на важния сблъсък с Атлетик Билбао, старши треньорът Диего Симеоне излезе с ясно послание към медиите и феновете. На традиционната пресконференция преди мача, той потвърди, че Алварес ще бъде част от групата за четвъртия кръг на Ла Лига, който ще се проведе утре от 17:15 часа.

"Хулиан Алварес ще бъде в отбора. Той се представя отлично на тренировките и очаквам най-доброто както от него, така и от всички останали," заяви Симеоне с увереност. Треньорът не пропусна да подчертае, че всеки човек преминава през трудни моменти и че най-важното е да се учим от тях, вместо да съдим прибързано. "Животът ни често преминава в съдене, но трябва да се стремим да учим повече. Надявам се, че преживяното това лято ще бъде ценен урок за Хулиан," допълни аржентинският наставник.

Симеоне завърши с пожелание към Алварес да намери щастието си на терена и да го докаже с голове, като се позова на вдъхновяващо видео от клубната легенда Пауло Футре, което е било отправено към младия нападател.


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