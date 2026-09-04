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Локомотив Пловдив привлече нидерландския нападател Антон Фасе

Локомотив Пловдив привлече нидерландския нападател Антон Фасе

4 Септември, 2026 20:08 458 2

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  • аз алкмаар-
  • първа лига

Новото лице на "смърфовете" идва с опит от няколко европейски и азиатски клуба

Локомотив Пловдив привлече нидерландския нападател Антон Фасе - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив Пловдив официално обяви привличането на холандския нападател Антон Фасе, който ще подсили офанзивната линия на тима през следващите три сезона. С този трансфер "черно-белите" демонстрират амбиция за силно представяне през новата кампания.

Роден през 2000 година в живописния Хаарлем, Нидерландия, Фасе започва футболната си кариера в школата на престижния АЗ Алкмаар. Младият нападател бързо се утвърждава като обещаващ талант, преминавайки през различни клубове в Европа и Азия.

Преди да акостира на "Лаута", Фасе е носил екипите на НЕК Ниймеген, Ботев Враца, литовския Жалгирис, полския ЛКС Лодз и сингапурския Балестиер. Последната му дестинация бе индонезийският Йогякарта, където също остави своя отпечатък.

С привличането на Антон Фасе, Локомотив Пловдив продължава да надгражда състава си, като това е петият нов футболист, който се присъединява към отбора през летния трансферен прозорец.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мда

    3 0 Отговор
    тоя е кореняк-нидерландец

    Коментиран от #2

    20:13 04.09.2026

  • 2 Готов е

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "мда":

    да участва в "Ергенът".

    20:20 04.09.2026

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