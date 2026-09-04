Локомотив Пловдив привлече нидерландския нападател Антон Фасе

Локомотив Пловдив официално обяви привличането на холандския нападател Антон Фасе, който ще подсили офанзивната линия на тима през следващите три сезона. С този трансфер "черно-белите" демонстрират амбиция за силно представяне през новата кампания.

Роден през 2000 година в живописния Хаарлем, Нидерландия, Фасе започва футболната си кариера в школата на престижния АЗ Алкмаар. Младият нападател бързо се утвърждава като обещаващ талант, преминавайки през различни клубове в Европа и Азия.

Преди да акостира на "Лаута", Фасе е носил екипите на НЕК Ниймеген, Ботев Враца, литовския Жалгирис, полския ЛКС Лодз и сингапурския Балестиер. Последната му дестинация бе индонезийският Йогякарта, където също остави своя отпечатък.

С привличането на Антон Фасе, Локомотив Пловдив продължава да надгражда състава си, като това е петият нов футболист, който се присъединява към отбора през летния трансферен прозорец.