Само една контрола е потвърдена за паузата в efbet Лига

Локомотив Пловдив и Арда са единствените отбори от efbet Лига с публично потвърдена контролна среща по време на дългата пауза за националните отбори. Двата тима ще играят на 2 октомври, петък, а мястото и началният час ще бъдат обявени допълнително.

Пауза от тази мащабност се налага заради новия международен прозорец на ФИФА, който от сезон 2026/2027 продължава 16 последователни дни и засяга два уикенда от клубния календар. Следващият кръг в efbet Лига е 11-ият и ще се проведе на 11 октомври. Тогава Левски ще гостува на Черно море от 17:30 часа, а ЦСКА ще играе срещу ЦСКА 1948 от 20:00 часа.

Локомотив Пловдив и Арда ще поддържат игровия ритъм

Проверката между Локомотив Пловдив и Арда ще събере отново пловдивския тим с бившия му треньор Александър Тунчев, който сега води състава от Кърджали. За Душан Косич това ще бъде единствената планирана контрола през прекъсването, въпреки че паузата е по-дълга от обичайното.

Локомотив Пловдив ще бъде без двама свои футболисти в част от подготовката. Тодор Павлов и Севи Идриз получиха повиквателни за младежкия национален отбор на България, а капитанът Парвиз Умарбаев ще бъде ангажиран с националния тим на Таджикистан.

Повечето клубове не са обявили спаринги

Към момента останалите 12 отбора в елита не са съобщили публично за конкретни контролни мачове по време на паузата. Това означава, че потвърденият план при тях е свързан основно с тренировъчен процес, възстановяване на контузени футболисти и изчакване на играчите, повикани в националните отбори.

Ботев Пловдив влиза в прекъсването след трета поредна победа в първенството. Старши треньорът Станислав Генчев заяви: „Важно бе да запазим положителното настроение преди дългата пауза.“

След подновяването на шампионата отборите ще имат кратък период до следващото натоварване, тъй като 1/16-финалите за Купата на България са насрочени за 16–19 октомври. В тази фаза ще участват всичките 14 представители на efbet Лига, които ще гостуват на победителите от предварителния кръг.

Източници: Спортал, Mach.bg