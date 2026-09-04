Кои са фаворитите за триумф в Шампионската лига според суперкомпютъра на Opta?

С наближаването на старта на новия сезон в Шампионската лига, страстите сред феновете на футбола се нажежават, а очакванията за поредната порция зрелищни сблъсъци растат с всеки изминал ден. В този контекст, суперкомпютърът на Opta – един от най-авторитетните анализатори в света на спорта – вече представи своите първи прогнози за това кои отбори ще доминират в най-престижния европейски клубен турнир.

Според изчисленията на Opta, осемте тима с най-големи шансове да достигнат до четвъртфиналите са: Байерн Мюнхен, Арсенал, Манчестър Сити, Барселона, Ливърпул, Пари Сен Жермен, Реал Мадрид и Интер Милано. Тези футболни колоси, всеки със своята богата история и армия от фенове, ще се опитат да докажат превъзходството си на европейската сцена.

Любопитно е, че според алгоритмите на Opta, именно Арсенал и Байерн Мюнхен се открояват като основни претенденти за спечелване на купата. „Артилеристите“ от Лондон получават 21.18% вероятност да вдигнат трофея, докато баварците са плътно зад тях с 19.90%. Манчестър Сити, актуалният шампион на Англия, заема третата позиция с 12.03% шанс за триумф.

Пари Сен Жермен, който все още търси първата си европейска корона, е оценен с 7.73% вероятност за успех. Барселона, един от най-емблематичните клубове на Стария континент, получава 6.97%. Интересно е, че Реал Мадрид – рекордьорът по титли в турнира – този път е поставен едва на шесто място с 5.13% шанс да добави още един трофей към богатата си витрина.