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Ботев Пловдив оцеля след бурен край срещу Арда в Кърджали

Ботев Пловдив оцеля след бурен край срещу Арда в Кърджали

4 Септември, 2026 23:08 639 7

  • футбол-
  • кърджали-
  • ботев пловдив-
  • арда-
  • първа лига

Младият Самуил Цонов блесна с два гола

Ботев Пловдив оцеля след бурен край срещу Арда в Кърджали - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболният спектакъл на „Арена Арда“ в Кърджали предложи истински вихър от емоции за феновете на Ботев (Пловдив). Гостите от града под тепетата триумфираха с 3:2 над Арда в осмия кръг на Първа лига, но победата им далеч не дойде лесно. След като поведоха с класическо 3:0, „жълто-черните“ трябваше да устоят на яростния щурм на домакините в последните минути.

През първото полувреме 18-годишният полузащитник Самуил Цонов се превърна в герой за пловдивчани. С две светкавични попадения – първото в 20-ата минута след настойчивост в наказателното поле, а второто след бърза контраатака 16 минути по-късно – той даде солиден аванс на своя тим. Въпреки че Арда доминираше в притежанието на топката и създаде куп опасности, гостите бяха безпощадни на контра.

След почивката Асен Чандъров добави трети гол за Ботев в 52-ата минута, сякаш слагащ точка на спора.

Но домакините не се предадоха. Вячеслав Велев върна надеждите на Арда с попадение в 79-ата минута, а резервата Антонио Вутов, появил се на терена само три минути по-рано, намали разликата до 2:3 в 83-ата. Последните минути се превърнаха в истински трилър, но „канарчетата“ удържаха натиска и си тръгнаха с трите точки.

С този успех Ботев (Пловдив) сложи край на поредицата си от три шампионатни загуби и вече има три победи през сезона, което временно ги изкачва на шеста позиция в класирането. Арда, от своя страна, прекъсна серията си от четири поредни победи и инкасира второ поражение за кампанията, оставайки пети.

Първа лига - 8 кръг:


Септември София - Ботев Враца 2:3
Арда Кърджали - Ботев Пловдив 2:3

5 септември - събота, 19:00
Спартак Варна - ЦСКА

5 септември - събота, 21:15
Левски - ЦСКА 1948

6 септември - неделя, 19:00
Локомотив Пловдив - Черно море

6 септември - неделя, 21:15
Локомотив София - Лудогорец

7 септември - понеделник, 20:30
Дунав Русе - Славия


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе тото

    3 1 Отговор
    Яко .... шоуто е платено..

    23:34 04.09.2026

  • 2 Ботевист

    2 3 Отговор
    Ботев победи , въпреки и напук на глуповатият си треньор Генчев (продукт на школата на ПОДУЯНЕ1914), каквото можа човекът иска, но понякога се получава така!

    Коментиран от #5, #6, #7

    23:44 04.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Истината

    1 1 Отговор
    Поредния ЦИРК между отбори на ДПС.
    Докато Шиши е на свобода ще е така... и не само във футбола

    00:11 05.09.2026

  • 5 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ботевист":

    ... ти наивен ли си или ти плащат...

    00:12 05.09.2026

  • 6 Ботев Пд е собственост на Пеевски

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ботевист":

    Всъщност изобщо няма значение кой е треньор на пловдивчани. Важното е КОИ и м е собственика... един дебел шопар

    00:18 05.09.2026

  • 7 Коматевец

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ботевист":

    Доматево тук Луна. Връзка с главния чемшир има ли? Малко чълти, много черни и един бял.

    00:21 05.09.2026

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