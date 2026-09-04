Ботев Пловдив оцеля след бурен край срещу Арда в Кърджали

Футболният спектакъл на „Арена Арда“ в Кърджали предложи истински вихър от емоции за феновете на Ботев (Пловдив). Гостите от града под тепетата триумфираха с 3:2 над Арда в осмия кръг на Първа лига, но победата им далеч не дойде лесно. След като поведоха с класическо 3:0, „жълто-черните“ трябваше да устоят на яростния щурм на домакините в последните минути.
През първото полувреме 18-годишният полузащитник Самуил Цонов се превърна в герой за пловдивчани. С две светкавични попадения – първото в 20-ата минута след настойчивост в наказателното поле, а второто след бърза контраатака 16 минути по-късно – той даде солиден аванс на своя тим. Въпреки че Арда доминираше в притежанието на топката и създаде куп опасности, гостите бяха безпощадни на контра.
След почивката Асен Чандъров добави трети гол за Ботев в 52-ата минута, сякаш слагащ точка на спора.
Но домакините не се предадоха. Вячеслав Велев върна надеждите на Арда с попадение в 79-ата минута, а резервата Антонио Вутов, появил се на терена само три минути по-рано, намали разликата до 2:3 в 83-ата. Последните минути се превърнаха в истински трилър, но „канарчетата“ удържаха натиска и си тръгнаха с трите точки.
С този успех Ботев (Пловдив) сложи край на поредицата си от три шампионатни загуби и вече има три победи през сезона, което временно ги изкачва на шеста позиция в класирането. Арда, от своя страна, прекъсна серията си от четири поредни победи и инкасира второ поражение за кампанията, оставайки пети.
Първа лига - 8 кръг:
Септември София - Ботев Враца 2:3
Арда Кърджали - Ботев Пловдив 2:3
5 септември - събота, 19:00
Спартак Варна - ЦСКА
5 септември - събота, 21:15
Левски - ЦСКА 1948
6 септември - неделя, 19:00
Локомотив Пловдив - Черно море
6 септември - неделя, 21:15
Локомотив София - Лудогорец
7 септември - понеделник, 20:30
Дунав Русе - Славия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да бе тото
23:34 04.09.2026
2 Ботевист
Коментиран от #5, #6, #7
23:44 04.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Истината
Докато Шиши е на свобода ще е така... и не само във футбола
00:11 05.09.2026
5 Хаха
До коментар #2 от "Ботевист":... ти наивен ли си или ти плащат...
00:12 05.09.2026
6 Ботев Пд е собственост на Пеевски
До коментар #2 от "Ботевист":Всъщност изобщо няма значение кой е треньор на пловдивчани. Важното е КОИ и м е собственика... един дебел шопар
00:18 05.09.2026
7 Коматевец
До коментар #2 от "Ботевист":Доматево тук Луна. Връзка с главния чемшир има ли? Малко чълти, много черни и един бял.
00:21 05.09.2026