Ботев Пловдив оцеля след бурен край срещу Арда в Кърджали

Футболният спектакъл на „Арена Арда“ в Кърджали предложи истински вихър от емоции за феновете на Ботев (Пловдив). Гостите от града под тепетата триумфираха с 3:2 над Арда в осмия кръг на Първа лига, но победата им далеч не дойде лесно. След като поведоха с класическо 3:0, „жълто-черните“ трябваше да устоят на яростния щурм на домакините в последните минути.

През първото полувреме 18-годишният полузащитник Самуил Цонов се превърна в герой за пловдивчани. С две светкавични попадения – първото в 20-ата минута след настойчивост в наказателното поле, а второто след бърза контраатака 16 минути по-късно – той даде солиден аванс на своя тим. Въпреки че Арда доминираше в притежанието на топката и създаде куп опасности, гостите бяха безпощадни на контра.

След почивката Асен Чандъров добави трети гол за Ботев в 52-ата минута, сякаш слагащ точка на спора.

Но домакините не се предадоха. Вячеслав Велев върна надеждите на Арда с попадение в 79-ата минута, а резервата Антонио Вутов, появил се на терена само три минути по-рано, намали разликата до 2:3 в 83-ата. Последните минути се превърнаха в истински трилър, но „канарчетата“ удържаха натиска и си тръгнаха с трите точки.

С този успех Ботев (Пловдив) сложи край на поредицата си от три шампионатни загуби и вече има три победи през сезона, което временно ги изкачва на шеста позиция в класирането. Арда, от своя страна, прекъсна серията си от четири поредни победи и инкасира второ поражение за кампанията, оставайки пети.

Първа лига - 8 кръг:



Септември София - Ботев Враца 2:3

Арда Кърджали - Ботев Пловдив 2:3

5 септември - събота, 19:00

Спартак Варна - ЦСКА

5 септември - събота, 21:15

Левски - ЦСКА 1948

6 септември - неделя, 19:00

Локомотив Пловдив - Черно море

6 септември - неделя, 21:15

Локомотив София - Лудогорец

7 септември - понеделник, 20:30

Дунав Русе - Славия