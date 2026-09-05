Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бетис шокира Реал Мадрид

Бетис шокира Реал Мадрид

5 Септември, 2026 00:09 489 1

  • реал мадрид-
  • бетис-
  • алваро вайес-
  • жозе моуриньо-
  • ла лига-
  • килиан мбапе-
  • дузпа-
  • футбол-
  • резултати-
  • вар-
  • класиране

Героичен вратар и пропусната дузпа белязаха развоя на мача

Бетис шокира Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В истински футболен трилър на стадион „Ла Картуха“ в Севиля, Реал Мадрид понесе първото си поражение под ръководството на Жозе Моуриньо. Домакините от Бетис надделяха с минималното 1:0, а главният герой на вечерта безспорно бе стражът Алваро Вайес, който буквално заключи вратата си пред „лос бланкос“.

С първия съдийски сигнал мадридчани поеха инициативата, но късметът им обърна гръб. В 11-ата минута Дийн Хаусен бе спрян от блестящата реакция на Вайес, а малко по-късно Винисиус разтресе гредата. Бетис не остана длъжен – Антони и Кучо Ернандес опитаха да изненадат Тибо Куртоа, но белгийският вратар бе на мястото си. В края на първата част натискът на Реал се засили, но Вайес отново бе непробиваем – спаси удари с глава на Белингам и Хаусен, а Мбапе така и не намери пролука. -

Втората част предложи още по-голяма доза емоции. В 68-ата минута Мбапе отново бе спрян от Вайес, а напрежението нарасна с всяка изминала минута.

В 81-ата минута дойде и решителният момент – след корнер, Нелсон Деоса стреля с глава, Куртоа отрази, но Трой Парът бе най-съобразителен и прати топката в мрежата – 1:0 за Бетис!

Реал Мадрид хвърли всички сили в атака. В 87-ата минута резервата Карлос Еспи отбеляза с акробатичен удар, но радостта бе кратка – ВАР отмени попадението заради засада.

В добавеното време съдбата даде нов шанс на „кралете“ – дузпа за нарушение срещу Винисиус. Мбапе застана зад топката, но Вайес отново блесна и спаси удара му в 94-ата минута!

С този успех Бетис вече има 9 точки и се изкачва на трето място в Ла Лига, изравнявайки се по точки с Реал Мадрид, които остават втори.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    2 1 Отговор
    Съдбата си го връща за нахалните приказки на Мауриньо в предния кръг.

    00:23 05.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове