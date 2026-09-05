Бетис шокира Реал Мадрид

В истински футболен трилър на стадион „Ла Картуха“ в Севиля, Реал Мадрид понесе първото си поражение под ръководството на Жозе Моуриньо. Домакините от Бетис надделяха с минималното 1:0, а главният герой на вечерта безспорно бе стражът Алваро Вайес, който буквално заключи вратата си пред „лос бланкос“.

С първия съдийски сигнал мадридчани поеха инициативата, но късметът им обърна гръб. В 11-ата минута Дийн Хаусен бе спрян от блестящата реакция на Вайес, а малко по-късно Винисиус разтресе гредата. Бетис не остана длъжен – Антони и Кучо Ернандес опитаха да изненадат Тибо Куртоа, но белгийският вратар бе на мястото си. В края на първата част натискът на Реал се засили, но Вайес отново бе непробиваем – спаси удари с глава на Белингам и Хаусен, а Мбапе така и не намери пролука. -

Втората част предложи още по-голяма доза емоции. В 68-ата минута Мбапе отново бе спрян от Вайес, а напрежението нарасна с всяка изминала минута.

В 81-ата минута дойде и решителният момент – след корнер, Нелсон Деоса стреля с глава, Куртоа отрази, но Трой Парът бе най-съобразителен и прати топката в мрежата – 1:0 за Бетис!

Реал Мадрид хвърли всички сили в атака. В 87-ата минута резервата Карлос Еспи отбеляза с акробатичен удар, но радостта бе кратка – ВАР отмени попадението заради засада.

В добавеното време съдбата даде нов шанс на „кралете“ – дузпа за нарушение срещу Винисиус. Мбапе застана зад топката, но Вайес отново блесна и спаси удара му в 94-ата минута!

С този успех Бетис вече има 9 точки и се изкачва на трето място в Ла Лига, изравнявайки се по точки с Реал Мадрид, които остават втори.