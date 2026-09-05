Каралис грабна диамантения трофей след контузия на Дуплантис

Емануил Каралис спечели първия си диамантен трофей в овчарския скок, след като триумфира във финала на Диамантената лига в Брюксел. Гръцкият атлет, който заема второто място във вечната ранглиста в дисциплината, стигна до успеха с резултат от 6.12 метра, предава Спортал.бг. Каралис преодоля височината от третия си опит, с което подобри рекорда на турнира, принадлежал досега на Арманд Дуплантис. Шведът бе постигнал 6.11 метра през миналата година. След успешния си опит гръцкият състезател реши да не продължава със скокове на 6.22 метра.

Дуплантис, който е големият фаворит в дисциплината, не успя да участва във финала. Шведът получи контузия по време на загрявката и впоследствие се отказа от състезанието. Втори в овчарския скок завърши норвежецът Сондре Гутормсен с 5.82 метра. Същият резултат постигна и австралиецът Къртис Маршал, който остана трети.

При жените в тройния скок диамантеният трофей отиде при Сали Сар от Сенегал. Бронзовата медалистка от Световното първенство в зала в Торун през тази зима записа 14.96 метра при попътен вятър от 0.3 м/сек.