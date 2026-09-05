Новини
Спорт »
Лека атлетика »
Каралис грабна диамантения трофей след контузия на Дуплантис

Каралис грабна диамантения трофей след контузия на Дуплантис

5 Септември, 2026 08:23 442 0

  • дуплантис-
  • овчарски скок-
  • диамантена лига-
  • брюксел-
  • каралис-
  • титла

Втори завърши норвежецът Сондре Гутормсен

Каралис грабна диамантения трофей след контузия на Дуплантис - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Емануил Каралис спечели първия си диамантен трофей в овчарския скок, след като триумфира във финала на Диамантената лига в Брюксел. Гръцкият атлет, който заема второто място във вечната ранглиста в дисциплината, стигна до успеха с резултат от 6.12 метра, предава Спортал.бг. Каралис преодоля височината от третия си опит, с което подобри рекорда на турнира, принадлежал досега на Арманд Дуплантис. Шведът бе постигнал 6.11 метра през миналата година. След успешния си опит гръцкият състезател реши да не продължава със скокове на 6.22 метра.

Дуплантис, който е големият фаворит в дисциплината, не успя да участва във финала. Шведът получи контузия по време на загрявката и впоследствие се отказа от състезанието. Втори в овчарския скок завърши норвежецът Сондре Гутормсен с 5.82 метра. Същият резултат постигна и австралиецът Къртис Маршал, който остана трети.

При жените в тройния скок диамантеният трофей отиде при Сали Сар от Сенегал. Бронзовата медалистка от Световното първенство в зала в Торун през тази зима записа 14.96 метра при попътен вятър от 0.3 м/сек.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове