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Божидар Саръбоюков на крачка от подиума в диамантения финал

Божидар Саръбоюков на крачка от подиума в диамантения финал

4 Септември, 2026 22:32 383 1

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  • лека атлитика-
  • харманли

Българският талант впечатли в Брюксел, но остана четвърти

Божидар Саръбоюков на крачка от подиума в диамантения финал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Гордостта на Харманли и бронзов медалист от световното първенство в зала Божидар Саръбоюков, се нареди на престижното четвърто място в първия си диамантен финал по скок на дължина. На стадиона в Брюксел младият атлет, воден от треньора Димитър Карамфилов, показа характер и класа, като в най-силния си опит преодоля точно 8.00 метра при лек насрещен вятър от -0.2 м/сек.

Саръбоюков демонстрира постоянство и в останалите си опити – 7.77 м (+1.9 м/сек) и 7.84 м (-0.6 м/сек), а в последния шести скок само един сантиметър въздушен фал го лиши от възможността да подобри резултата си и да се качи на почетната стълбичка.

През 2026 година Божидар Саръбоюков не спря да изненадва феновете – той участва във всички шест турнира от Диамантената лига по лека атлитика, а в Рим записа и първата си победа в престижната серия. Лятото донесе и нов национален рекорд за България – впечатляващите 8.49 метра, постигнати в Пловдив.

В надпреварата за диамантения трофей световният шампион от Доха 2019 Таджей Гейл (Ямайка) отново доказа класата си. С феноменален скок от 8.46 м (+1.4 м/сек) в последния си опит той си осигури титлата за втора поредна година. Гръцкият ас Милтиадис Тентоглу, който водеше почти до края, остана втори с 8.40 м (+0.5 м/сек), а швейцарецът Симон Ехамер се нареди трети с 8.23 м (-0.2 м/сек).


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  • 1 Пецата

    0 0 Отговор
    Да се затърчиш и да скокнеш в песока разбираш ли вобще безмислено отвсекаде 🤣

    23:07 04.09.2026

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