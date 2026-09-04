Божидар Саръбоюков на крачка от подиума в диамантения финал

Гордостта на Харманли и бронзов медалист от световното първенство в зала Божидар Саръбоюков, се нареди на престижното четвърто място в първия си диамантен финал по скок на дължина. На стадиона в Брюксел младият атлет, воден от треньора Димитър Карамфилов, показа характер и класа, като в най-силния си опит преодоля точно 8.00 метра при лек насрещен вятър от -0.2 м/сек.

Саръбоюков демонстрира постоянство и в останалите си опити – 7.77 м (+1.9 м/сек) и 7.84 м (-0.6 м/сек), а в последния шести скок само един сантиметър въздушен фал го лиши от възможността да подобри резултата си и да се качи на почетната стълбичка.

През 2026 година Божидар Саръбоюков не спря да изненадва феновете – той участва във всички шест турнира от Диамантената лига по лека атлитика, а в Рим записа и първата си победа в престижната серия. Лятото донесе и нов национален рекорд за България – впечатляващите 8.49 метра, постигнати в Пловдив.

В надпреварата за диамантения трофей световният шампион от Доха 2019 Таджей Гейл (Ямайка) отново доказа класата си. С феноменален скок от 8.46 м (+1.4 м/сек) в последния си опит той си осигури титлата за втора поредна година. Гръцкият ас Милтиадис Тентоглу, който водеше почти до края, остана втори с 8.40 м (+0.5 м/сек), а швейцарецът Симон Ехамер се нареди трети с 8.23 м (-0.2 м/сек).