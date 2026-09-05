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Рилски спортист привлече швейцарец заради контузията на Александър Янев

Рилски спортист привлече швейцарец заради контузията на Александър Янев

5 Септември, 2026 15:14 372 0

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Килиан Мартин ще играе в Самоков като медицински заместник на българския национал

Рилски спортист привлече швейцарец заради контузията на Александър Янев - 1
Снимка: БК Рилски спортист
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

„Рилски спортист“ привлече швейцарския баскетболист Килиан Мартин, който ще замени временно контузения Александър Янев, съобщиха от клуба. Информацията е цитирана от БТА. Мартин е на 28 години, висок е 204 сантиметра и играе на позиция тежко крило. Той се присъединява към състава на самоковци като medical replacement заради травмата на Янев. През миналия сезон швейцарецът е носил екипа на нидерландския „Донар“ (Грьонинген), който участва в BNXT лигата. Преди това Мартин е прекарал няколко сезона в клубове от родината си.

Новото попълнение на „Рилски спортист“ има и международен опит, като е част от националния отбор на Швейцария.

„Швейцарецът е на 28 години и е висок 204 сантиметра. Мартин играе на позиция тежко крило и се присъединява към отбора като medical replacement поради контузия на Александър Янев“, посочиха от „Рилски спортист“, цитирани от БТА.

От клуба приветстваха новото си попълнение с думите: „Добре дошъл в Самоков, Килиан“.


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