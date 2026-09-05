Нойер преди специалния мач с Шалке: Това е мечта, особено ако сезонът е последният ми

Мануел Нойер ще се завърне на „Фелтинс Арена“ за един от най-специалните мачове в края на кариерата си. Вратарят на Байерн Мюнхен ще се изправи срещу родния си Шалке 04, който след три години във втора дивизия отново е част от Бундеслигата. Това съобщава БТА, позовавайки се на агенция ДПА. Нойер се очаква да бъде титуляр и капитан на баварците в двубоя, който може да се окаже последното му гостуване на стадиона като професионален футболист. „Очаквам с нетърпение мача на „Фелтинс Арена“. Отдавна не сме играли там“, заяви Нойер, като определи предстоящото гостуване като „мечта“. „Особено като се има предвид, че това може да е последният ми сезон“, добави 40-годишният вратар.

Нойер е роден в Гелзенкирхен и започва да тренира футбол в Шалке още на пет години. Той прекарва две десетилетия в клуба, преди да направи професионалния си дебют през 2006 година.

„Израснах там. Играх за Шалке 20 години“, спомни си германският национал, цитиран от БТА.

Шалке се завърна в германския елит след три сезона във Втора Бундеслига. За Нойер завръщането на клуба на най-високо ниво има и сантиментално значение.

„За мен клубът просто принадлежи към висшата дивизия“, подчерта вратарят.

Въпреки силната си връзка с Шалке обаче Нойер няма да прави подаръци на бившия си клуб. Капитанът на Байерн иска да си тръгне от „Фелтинс Арена“ с победа, макар че мачът вероятно ще има много по-специален заряд за него от обикновен двубой от Бундеслигата.