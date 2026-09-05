MLS пръсна $10.7 млн. за английско крило

Colorado Rapids счупиха клубния си трансферен рекорд, след като привлякоха английското крило Морган Уитакър от Мидълзбро за 10.7 милиона долара, предава Reuters. 25-годишният футболист подписа договор до края на сезон 2029/30, като контрактът има опция за продължаване с още една година. Уитакър ще бъде и сред определените за клуба играчи със специален статут в MLS.

Трансферът идва след силен сезон за англичанина. С Мидълзбро той записа 14 гола и седем асистенции и помогна на отбора да достигне до финала на плейофите в Чемпиъншип.

Общо в кариерата си Уитакър има 59 гола и 28 асистенции в 258 мача.

Любопитното е, че само малко преди това Colorado Rapids направиха още по-сериозна сделка, продавайки нападателя Рафаел Наваро на St. Louis City за 12 милиона долара плюс възможни бонуси.