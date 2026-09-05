Новини
Спорт »
Световен футбол »
MLS пръсна $10.7 млн. за английско крило

MLS пръсна $10.7 млн. за английско крило

5 Септември, 2026 13:19 296 0

  • морган уитакър-
  • мидълзбро-
  • трансфер-
  • млс

Уитакър ще бъде и сред определените за клуба играчи със специален статут в MLS

MLS пръсна $10.7 млн. за английско крило - 1
Снимка: Инстаграм на Морган Уитакър
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Colorado Rapids счупиха клубния си трансферен рекорд, след като привлякоха английското крило Морган Уитакър от Мидълзбро за 10.7 милиона долара, предава Reuters. 25-годишният футболист подписа договор до края на сезон 2029/30, като контрактът има опция за продължаване с още една година. Уитакър ще бъде и сред определените за клуба играчи със специален статут в MLS.

Трансферът идва след силен сезон за англичанина. С Мидълзбро той записа 14 гола и седем асистенции и помогна на отбора да достигне до финала на плейофите в Чемпиъншип.

Общо в кариерата си Уитакър има 59 гола и 28 асистенции в 258 мача.

Любопитното е, че само малко преди това Colorado Rapids направиха още по-сериозна сделка, продавайки нападателя Рафаел Наваро на St. Louis City за 12 милиона долара плюс възможни бонуси.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове