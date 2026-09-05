Кати Тейлър казва „край“ пред 80 000 души

Една от най-големите звезди в женския бокс – Кати Тейлър (в черно) – се готви за последния мач в професионалната си кариера. Ирландката ще се сбогува с бокса пред препълнения „Кроук Парк“ в Дъблин, предава The Guardian. Билетите за историческата галавечер са били разпродадени само за 17 минути, а очакванията са около 80 000 души да присъстват на стадиона.

40-годишната Тейлър ще се изправи срещу непобедената французойка Флора Пили в последния си професионален двубой.

Кариерата на ирландката е историческа не само заради титлите. Тя е олимпийска шампионка от Лондон 2012 и една от основните фигури, помогнали женският бокс да получи много по-голямо признание и място в олимпийската програма.

За финалния спектакъл е подготвена и сериозна музикална програма, включително участие на Westlife. Двубоят ще бъде излъчен безплатно по ирландската обществена телевизия RTÉ.