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Кати Тейлър казва „край“ пред 80 000 души

Кати Тейлър казва „край“ пред 80 000 души

5 Септември, 2026 13:48 706 1

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  • легенда

Двубоят ще бъде излъчен безплатно по ирландската обществена телевизия RTÉ

Кати Тейлър казва „край“ пред 80 000 души - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Една от най-големите звезди в женския бокс – Кати Тейлър (в черно) – се готви за последния мач в професионалната си кариера. Ирландката ще се сбогува с бокса пред препълнения „Кроук Парк“ в Дъблин, предава The Guardian. Билетите за историческата галавечер са били разпродадени само за 17 минути, а очакванията са около 80 000 души да присъстват на стадиона.

40-годишната Тейлър ще се изправи срещу непобедената французойка Флора Пили в последния си професионален двубой.

Кариерата на ирландката е историческа не само заради титлите. Тя е олимпийска шампионка от Лондон 2012 и една от основните фигури, помогнали женският бокс да получи много по-голямо признание и място в олимпийската програма.

За финалния спектакъл е подготвена и сериозна музикална програма, включително участие на Westlife. Двубоят ще бъде излъчен безплатно по ирландската обществена телевизия RTÉ.


Великобритания
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